Ivan: Am finalizat un proiect de lege prin care se pot face exproprieri în termen foarte scurt, pentru rețele

'În momentul de față, noi avem aproximativ 80% din rețea veche de circa 30 de ani. Se lucrează la modernizarea ei, dar evident că este un ritm destul de lent. Din acest punct de vedere, avem două soluții la care lucrăm acum și, chiar astăzi, înainte să vin la Comandament, am finalizat un proiect de lege prin care, pe modelul de la Compania Națională de Autostrăzi, de la CNAIR, vom putea face exproprieri, într-un termen foarte scurt, pe tot ce înseamnă rețele de transport și distribuție a energiei electrice și stocare', a spus ministrul.

El a subliniat că există deja un grup de lucru, împreună cu premierul României, cu Ilie Bolojan, pentru a grăbi avizarea acestui act normativ, care va reduce cu cel puțin 80% timpii în care se fac toate rețelele din România.

'Mă refer, în primul, la birocrația, care ne blochează și, pe model de autostrăzi, facem și rețele electrice', a precizat Ivan.

Pe de altă parte, acesta a menționat că va fi actualizată și legislația în alt domeniu, respectiv în ceea ce privește fondul forestier, deoarece sunt zone în care echipele nu pot interveni în cursul verii pentru a curăța vegetația în preajma liniilor de medie și joasă tensiune.

'Și, doi, actualizăm legislația într-un alt domeniu, referitor la fondul forestier. Sunt zone în care echipele nu pot să intervină în cursul verii, pentru că e fond forestier, e arie naturală protejată, și nu pot să curețe de vegetații și de copaci anumite zone limitrofe liniilor de medie și înaltă tensiune. Și atunci, când bate vântul și vine zăpada, cad copacii peste acele linii și, evident, ne pun pe noi în situații foarte dificile. Din acest motiv, iubesc natura, dar unde e lege, unde e interes al statului, trebuie să acționăm. Așa că actualizăm legislația și acolo, ca să nu mai fim blocați de arii protejate și de alte de artificii care fac foarte mult rău României și sistemului energetic național', a punctat Bogdan Ivan.