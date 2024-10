Kelemen: Dacă UDMR era în Guvern, nu s-ar fi ajuns la scandalul pe tema Planşeului Unirii

Kelemen Hunor a declarat, marţi, la B1 TV, că victimele în acest război sunt bucureştenii.

”Victimele sunt bucureştenii în acest război. Eu ştiu povestea pentru că am contrasemnat OUG când eram la guvernare. La un moment dat, a venit ministrul Cseke şi ne-a prezentat expertiza realizată de Universitatea Tehnică şi era clar că este un pericol real şi cu un grad de degradare foarte mare, fiindcă este o construcţie foarte veche. Atunci a propus să suplimentăm bugetul pe Anghel Saligny cu 750 de milioane de lei, iar costurile pentru lucrare să fie asigurate multianual pe 3-4 ani pentru a reconstrui tot ce înseamnă această zonă. Dacă noi am fi fost în Guvern, noi atât am putut face, să dăm OUG şi să asigurăm finanţare pentru Bucureşti, nu am fi ajuns aici. Se vede că lipseşte prefectul, lipseşte ministrul Mediului şi lipseşte ministrul Dezvoltării”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, dacă totul este intabulat pe Administraţia Naţionaşă ”Apele Române”, ar fi trebuit să vină ministrul Mediului.

”Ministrul Dezvoltării, când a fost un scandal între Prefectură şi Primăria Generală, s-a aşezat lângă amândoi şi a găsit o soluţie. Dacă ei nu se înţeleg, trebuie să vină cineva şi să spună: ”Oameni buni, e mai important ce se va întâmpla aici, decât scandalul politic şi competiţia politică între voi”. Ar fi trebuit să vină prefectul, dacă nu reuşeşte el, Guvernul, cei doi miniştri care au atribuţii în această zonă şi s-ar fi rezolvat fără scandal şi în interesul locuitorilor din Bucureşti, fiindcă sunt probleme reale şi într-un stadiu foarte avansat de degradare tot ce înseamnă cursul râului Dâmboviţa. Dacă mergeau Tanczos şi Cseke de la cele două ministere şi cu prefectul, găseau o soluţie”, a precizat liderul UDMR.

Kelemen a explicat că există soluţii la această problemă şi s-a întrebat cine are nevoie de scandal.

”Dacă nu reuşesc primarul general cu cei doi primari, trebuie să vină autorităţile centrale. Acesta este rolul Guvernului, de a găsi soluţii împreună cu administraţia locală. Aici nu e vorba de un părculeţ, de plantele lui Negoiţă sau de băncile lui Băluţă, e vorba de infrastructură extrem de inportantă, una subterană”, a conchis Kelemen Hunor.

Un conflict a avut loc, luni seară, între primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, însoţit de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, şi Poliţia Locală Sector 4 şi reprezentanţi ai Primăriei Sector 4, cu privire la lucrările de la planşeul Unirii, disputa dintre cei doi edili fiind de fapt legată de autorizaţiile necesare lucrărilor de consolidare şi de jurisdicţia asupra zonei. Nicuşor Dan a emis o dispoziţie pentru îndepărtarea gardurilor montate de către Primăria Sector 4 care anunţase că se apucă de lucrări în zonă. Primarul general a adus un buldozer pentru a înlătura gardurile. Două persoane au fost rănite, circumstanţele incidentului fiind neclare.