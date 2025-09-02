Homepage » Actual

Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025

| 22 sep, 17:47

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri.

 

”Cu Primăria Capitalei e o altă discuţie, ei trei (PNL, PSD şi USR - n.r.) ar trebui să cadă de acord, se poate stabili data alegerilor. Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu. După aceea, după ce ai stabilit calendarul, trebuie să găseşti şi un candidat ”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3.
Amânarea alegerilor, consideră Kelemen Hunor, menţine sentimentul că legea nu se respectă.
”Amânând alegerile nu cred că îi ajută nici pe unii, nici pe alţii, fiindcă rămâne sentimentul că nu respectă legea, pe de-o parte. Dacă cineva dă în judecată Guvernul, va câştiga şi Guvernul va fi obligat să ia o decizie privind data alegerilor. Şi orice astfel de decizie tergiversată, că avem un singur candidat, avem doi sau trei, în ce combinaţie mergem, înseamnă un sentiment de iresponsabilitate. Oamenii nu asta doresc de la Guvern şi lasă loc pentru alţii să crească. Cel care va fi ales va avea doar 3 ani la dispoziţie. Împingând mai încolo, va avea doi ani şi jumătate, doi ani la dispoziţie, deci nu e ok”, a declarat Kelemen Hunor.

 

