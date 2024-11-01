Kelemen Hunor: O guvernare prin interpuși nu funcționează

'90% dintre personalitățile propuse, pentru mine, nu sunt oameni cunoscuți. Nu îi cunosc. Știu pe Luca Niculescu la Externe, știu pe Vladimir Ionaș, fiindcă e un sociolog și îl știu de foarte, foarte mulți ani. Și cam atât. L-am văzut și pe domnul Papahagi pe aici, pe acolo, prin Cluj. Nu îl cunosc personal sau nu știu dacă noi ne-am fi întâlnit vreodată, deci nu pot să vă spun mai mult despre această listă. (...) Fără nicio supărare și fără nicio mențiune despre miniștrii desemnați, dar o guvernare prin interpuși nu merge, nu funcționează', a declarat Kelemen Hunor marți, la sediul UDMR, la finalul discuțiilor cu Eugen Tomac, care vrea să formeze o majoritate parlamentară care să-i susțină echipa.

El a vorbit de varianta unui Guvern politic, motivând că este nevoie de asumare într-o democrație parlamentară.

'Un premier politic, cum e Eugen Tomac, cu un Guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Asta este democrația parlamentară. Vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că, de fapt, nici nu ai nevoie de Parlament', a precizat Kelemen Hunor.

Referitor la variantele discutate marți cu Tomac, el a arătat că acesta cunoaște punctul de vedere al UDMR.

'Încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau un premier tehnocrat cu guvern politic, dar nu neg că eu de la bun început am spus că trebuie un om politic, care are capacitatea de a aduna oamenii politici, nu tehnocrații și nu interpușii și care poate are capacitatea și poate să se adune oamenii politici la o discuție. Domnul Tomac cunoaște, fiindcă a fost la acea masă unde am stat cu toții la consultările formale la Cotroceni', a explicat Kelemen Hunor.

El a apreciat că în prezent nu vede majoritatea parlamentară cu care Cabinetul lui Tomac să fie învestit: 'Suntem marți, la ora 11:30. Totuși, trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului'.

Personal, Kelemen exclude un vot împotriva unui Guvern, motivând că nu a discutat acest aspect în partid.

'Nu avem de ce să votăm împotrivă. Deocamdată, nu avem nici argumente pentru a vota un guvern, dar nici nu am găsit argumente să votăm împotrivă. Deși există a treia cale și a patra cale: a treia cale este să nu intri în sală și cealaltă variantă este să fii în sală, să spui 'prezent, nu votez'. Astea sunt cele două variante dacă nu votezi Guvernul', a arătat el.

Președintele UDMR acceptă necesitatea învestirii Guvernului cât mai repede, dar spune nu se poate da un vot doar 'ca să existe un Guvern și a doua zi să întorci spatele acelui Guvern', menționând că rămâne adeptul unei relaxări fiscale și este 'pentru taxe mici și puține'.

'Asta se va întâmpla dacă nu există o înțelegere. Și aici ar trebui chiar în scris - cei care votează Guvernul ar trebui să-și asume susținerea acelui Guvern, cel puțin până anul viitor, că altfel ce ai făcut? Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziție și a doua zi domnul Tomac umblă cu lumânarea prin Parlament și caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge', a argumentat el.

Referitor la negocierile lui Eugen Tomac cu grupuri desprinse din partidele suveraniste, Kelemen Hunor nu a dorit să comenteze, dar a opinat în context că este vorba despre 'un grup extrem de eterogen acolo': 'Să mergi cu ei în pădure și să fie în spatele tău, nu în fața ta, e un risc. E un risc!'.