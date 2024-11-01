Homepage » Actual

Kelemen Hunor: Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilors

| 16 iun, 19:55

Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor.

 

'Consiliul Permanent (...) a analizat situația politică, echilibrul puterii în parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca RMDSZ (UDMR - n.r.) să participe la negocierile de formare a guvernului condus de Adrian Veștea sau să își asume un rol. (...) Continuăm să credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și să convină asupra unei soluții fezabile, bazate pe un dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susținut de condiții clare', a scris Kelemen Hunor pe Facebook.
Potrivit liderului UDMR, în spatele unui Guvern Veștea ar apărea doar 'o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic', care ar necesita 'și sprijinul partidelor extremiste', apreciind că o guvernare stabilă nu poate fi construită pe o astfel de bază politică.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Abrudean

Abrudean: Nu poți vota un Guvern format pe încălcări ale deciziilor propriului partid

16 iun, 20:12
Citeşte mai departe
Dan Motreanu

Motreanu reiterează decizia PNL de a nu vota Guvernul Veștea și solicitarea de a-i cere să-și depună mandatul

16 iun, 20:03
Citeşte mai departe
PNL

PNL: Adrian Veștea se situează în afara partidului prin continuarea demersului împotriva hotărârilor adoptate de conducere

16 iun, 20:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Un medicament pe bază de cupru reface memoria și reduce proteinele toxice asociate cu boala Alzheimer

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Digi 24 - Anamaria Gavrilă la Externe, Ninel Peia la Apărare: posibile nume după noile negocieri în formarea Guvernului
h
Anca Alexandrescu: Au ajuns javrele de la UDMR să decidă soarta unui guvern! Nicușor Dan trebuie suspendat
h
Arestări în Germania - Hamas ar fi plănuit un atac terorist în Europa
economica.net
feminis.ro
h
Un medicament pe bază de cupru reface memoria și reduce proteinele toxice asociate cu boala Alzheimer
h
Victorie parțială pentru actrița Blake Lively în procesul ei cu Justin Baldoni
h
Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, condamnat pentru viol, a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ