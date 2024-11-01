Kelemen Hunor: Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilors

'Consiliul Permanent (...) a analizat situația politică, echilibrul puterii în parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca RMDSZ (UDMR - n.r.) să participe la negocierile de formare a guvernului condus de Adrian Veștea sau să își asume un rol. (...) Continuăm să credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și să convină asupra unei soluții fezabile, bazate pe un dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susținut de condiții clare', a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Potrivit liderului UDMR, în spatele unui Guvern Veștea ar apărea doar 'o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic', care ar necesita 'și sprijinul partidelor extremiste', apreciind că o guvernare stabilă nu poate fi construită pe o astfel de bază politică.