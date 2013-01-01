Homepage » Actual

Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetățeanului - doar el decide cum dispune de suma depusă

| 08 aug, 17:13

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii, iar pensia privată este 'economisirea cetățeanului' și doar el decide cum dispune de suma depusă.

 

'Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului - de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință', a scris Kelemen Hunor pe Facebook.
El a adăugat că în coaliția de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare în acest domeniu, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Palatul Victoria că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nazare

Nazare: Am deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate în perioada comunistă

08 aug, 17:05
Citeşte mai departe
iliescu

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. Zi de doliu național în România

07 aug, 17:02
Citeşte mai departe
iohannis

Klaus Iohannis, după moartea lui Ion Iliescu: Mandatele sale de preşedinte au avut un impact semnificativ asupra României

06 aug, 17:33
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Vladimir Putin joacă dur la negocierile cu Donald Trump: Există temeri că deja s-au înțeles și au feliat Ucraina
h
BNR le dă românilor veștile proaste - Inflația va exploda în trimestrul III 2025
h
România care și-a boicotat propriul protocol
economica.net
feminis.ro
h
„Ducesa dificilă” Meghan Markle, ignorată de prietenii celebri la cea de-a 44-a aniversare
h
Femeile cu mai mulți copii prezintă un risc de cancer mai scăzut, potrivit unui studiu norvegian
h
„Ziua AUREI” – prima campanie din România în care un avatar AI îți oferă cadouri și produse direct din WhatsApp
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ