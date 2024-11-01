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Kelemen Hunor: Sunt fabulații poveștile că am fost sunat de premierul Ungariei ca UDMR să nu voteze guvernul Veștea

| 17 iun, 23:01

Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, a declarat, miercuri seară, că sunt 'fabulații și invenții, lipsite de orice logică', poveștile referitoare la faptul că formațiunea sa ar fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce el a fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter.

 

'Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alții, merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte a conspirație întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine și să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veștea. Alții delirează și spun că europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a pus pe președintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veștea', a spus Kelemen Hunor, într-o postare pe pagina sa de socializare.
De asemenea, el subliniază că nu a mai vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie, iar deciziile luate de UDMR în politica românească nu sunt influențate de nimeni din afara țării.
'Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică. Dacă Magyar Peter ar fi făcut vreo înțelegere pentru a cumpăra gaze din România, trebuia să se înțeleagă cu președintele Nicușor Dan și cu viitorul premier, nu cu cel care pleacă. Stați liniștiți, oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru și suntem în stare să evaluăm situația politică și perspectivele politice, iar deciziile noastre țin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră și pentru România. N-am vorbit nici cu Manfred Weber. Săptămâna trecută, când a fost în București, am aflat de la televizor', a adăugat liderul UDMR.
Totodată, Kelemen Hunor a mai menționat că aceste 'teorii conspiraționiste' nu îl vor ajuta pe premierul desemnat, Adrian Veștea, să obțină mai ușor voturile necesare pentru învestirea de către Parlament.
'Ar fi foarte frumos să nu mai manipulați și dezinformați opinia publică. Scenarita și teoriile conspiraționiste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă. Și nu îl vor ajuta nici pe domnul Veștea să obțină mai ușor voturile necesare pentru învestire', a mai punctat președintele UDMR.

 

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