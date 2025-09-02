Kelemen Hunor: UDMR este o punte între România și Ungaria

''Astăzi deschidem un nou capitol, să vorbim despre viitor, despre comunitatea noastră, despre schimbările care ne stau în față și sarcinile pe care le avem. Este o onoare că sunt prezenți premierii ambelor state la congresul nostru. UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte, un pod între România și Ungaria, care leagă nu doar politicul, ci leagă popoare, cele două națiuni, comunitățile. Acest lucru este un mesaj important pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania'', a spus Kelemen Hunor.

El a adresat mulțumiri participanților la congres, în special premierilor celor două țări, Ungaria și România, Orban Viktor și Ilie Bolojan.

La Jucu Herghelie a început, vineri, al 17-lea congres al UDMR, iar printre participanți se numără premierul României, Ilie Bolojan, și premierul Ungariei, Orban Viktor.

Evenimentul se desfășoară în prezența a aproximativ 1.000 de participanți, iar printre cei prezenți se numără președintele PSD, Sorin Grindeanu, și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care l-a însoțit la sosire pe premierul Ilie Bolojan.