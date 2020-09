Klaus Iohannis: Şcolilor nu vor trece în online după alegerile locale de duminică

Întrebat în conferinţa de presă susţinută miercuri dacă este posibil scenariu în care Guvernul să închidă din nou şcolile, Klaus Iohannis a răspuns: "Nu, nu e posibil. (...) Școlile nu se închid, se trece la învățământ online înainte șl după votare pentru a permite pregătirile de vot și dezinfecția profundă. După care toată lumea revine la școală. Constat că PSD e nu doar iresponsabil în Parlament, ci se ocupă de împrăștierea de minciuni în public".

Chiar dacă numărul de cazuri zilnice a fost unul record în data de 23 septembrie 2020, de la începutul pandemiei, şeful statului a explicat că românii nu trebuie să se aştepte la o nouă carantină.

"Nu văd motive pentru o situație în care cetățenii sunt obligați să stea la domiciliu, dar vedem cum numărul de infectări e în creștere. Noi putem stopa răspândirea epidemiei dacă purtăm masca, evităm aglomerările, igiena mâinilor", a spus Iohannis.

Întrebat dacă s-ar putea impune obligativitatea măştii şi testarea în masă, ca urmare a recordului negativ înregistrat miercuri privind îmbolnăvirile de coronavirus, preşedintele a spus că astfel de măsuri poat fi luate la nivel local sau judeţean. "E important să se ia măsurile mai dure unde riscul e mai ridicat", a completat Iohannis.

În privinţa numărului ridicat de decese provocate de noul coronavirus, Klaus Iohannis a subliniat că sistemul sanitar nu funcţionează bine şi este necesară de o nouă reformă în domeniu.

"Tema spitalelor și a sănătății nu e o temă nouă, eu am atins această temă de foarte multe ori, am avut discuții chiar cu conducerea OMS, am fost în vizită în spitale și de fiecare dată am atras atenția unor lucruri care se văd simplu: sistemul nostru de spitale nu funcționează bine, prevenția e de multe ori ca și inexistentă, rezultatul e cel pe care îl vedem. Avem prea mulți români bolnavi, prea puține controale de rutină pentru a putea preveni anumite evoluții care periclitează viața. Toate aceste lucruri e schimbă în ani și ani de reformă. Îmi doresc după alegeri un guvern responsabil, solid, cu o politică de îmbunătățire a întregului sistem, care se poate începe într-un mandat de 4 ani, mai bine ar fi un mandat mai lung. E o temă extrem de sensibilă și sunt foarte hotărât să-i acord toată atenția", a explicat Klaus Iohannis.

