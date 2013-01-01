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Lasconi: Libertatea presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările

| 11 noi, 17:18

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, afirmă că libertatea presei 'nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările', în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că a dispus interzicerea prezenței unui jurnalist la conferințele sale de presă.

 

Fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024 a scris miercuri, pe Facebook, că 'orgoliile și umflatul în pene nu își au locul în politică și administrație'.
'De mai bine de șase ani, de când am ales acest drum pentru a schimba în bine orașul pe care îl iubesc, s-au scris multe despre mine. Printre ele și minciuni, atacuri și jigniri. Niciodată nu am ripostat, pe motiv că 'cine are ochi să vadă, vede'. Fac această introducere pentru că am înțeles în ce m-am băgat, iar libertatea de exprimare, democrația sunt mult mai importante importante decât orgoliul personal. Toate funcțiile sunt vremelnice. Fie că ești ales primar sau președinte, NU ești șef pe plantație. Dacă nu ai înțeles că votul oamenilor vine cu încrederea lor și cu responsabilitatea ta, mai bine pleacă acasă', se arată în postare.
Elena Lasconi mai afirmă că nicio persoană publică nu este obligată să-i placă toți jurnaliștii și să fie de acord cu ce scriu sau cu întrebările pe care le adresează, iar în același timp nici jurnaliștii nu trebuie să 'pupe inelul' celor aleși în funcții publice.
'Însă e dureros să ajungem să confundăm respectul pentru libertatea de exprimare și democrație cu simpatia față de cei care dețin, vremelnic, puterea. Nu trebuie să simpatizez un jurnalist ca să-i apăr dreptul de a pune întrebări. Așa cum nu trebuie să antipatizez un politician ca să-mi doresc să răspundă la ele. Instituțiile publice nu sunt proprietatea nimănui, iar libertatea presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările. Democrația se apără și atunci când nu ne convine. Mai ales atunci', se mai menționează în postare.
Președintele Nicușor Dan a declarat în urmă cu o zi, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă, din cauza injuriilor pe care i le-ar fi adresat.

 

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