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Liderul senatorilor USR: În legea salarizării trebuie găsit un echilibru între presiunea socială și presiunea bugetară

| 25 aug, 19:03

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, consideră că, în privința legii salarizării, trebuie găsit un echilibru între presiunea socială și cea bugetară.

 

'Cu siguranță între presiunea socială și presiunea bugetară trebuie să găsim un echilibru. În acest moment, considerăm că nu avem echilibru. (...) Îmi amintesc că a fost acest acord politic cu liderii partidelor din fosta coaliție, în care era antamată o sumă de 8 miliarde. În acest moment, suma este mult mai mare de 8 miliarde și credem că e nesustenabilă în acest moment o astfel de soluție. Și echilibrul acesta între presiunea socială și presiunea bugetară este depășit. Deci nu vedem cum am putea să...', a declarat Șipoș, la Parlament.
El a adăugat că speră 'într-o soluție miraculoasă' la întâlnirea de la Cotroceni.
'Sperăm să găsim o soluție, nu știu, miraculoasă acolo. Dacă nu există o altă o soluție, riscul este foarte mare', a punctat parlamentarul USR.
Întrebat dacă USR va susține o lege propusă de următorul Guvern, chiar dacă acesta va fi unul PSD, el a răspuns: 'Noi vom susține orice lege onestă, echitabilă, care ține cont de constrângerile bugetare pe care le vedem în acest moment și pe care, de altfel, și consilierul Băncii Naționale le-a subliniat ieri'.
Sorin Șipoș consideră, pe de altă parte, că declarația din spațiul public referitoare la faptul că 'am putea mânca scoarță de copac', este 'o exprimare mult prea dură și poate chiar inadecvată funcției pe care o deține' consilierul BNR Eugen Rădulescu.

 

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