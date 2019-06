Liviu Dragnea, fotografiat in celula de la Rahova! Este schimbat total: cum arata acum fostul lider PSD

Fostul sef al PSD a fost gasit vinovat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.

Acum, aflat de mai bine de 10 zile dupa gratii, Liviu Dragnea se pare ca este pazit 24 de ore din 24. Fostul lider PSD este incadrat in categoria detinutilor vulnerabili, care trebuie protejati in primele saptamani de detentie.

Potrivit Legii 254/2013, magistratii, politistii sau persoanele care au detinut functii in statul roman sunt incadrate automat in aceasta categorie, deoarece oricand se poate intampla o tragedie.

Recent, o imagine in care este surprins fostul lider PSD a inceput sa circule pe internet. Fotografia il arata pe Liviu Dragnea in celula, abatut, imbracat in pijamale, fumand o tigara.

Nu putem confirma inca autenticitatea fotografiei, insa aceasta a devenit virala pe internet.

Iata imaginea:

