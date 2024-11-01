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Ludovic Orban: Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea

| 16 iun, 20:07

 

Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea, a declarat marți dimineața liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban.

 

 

'Partidul Național Liberal a hotărât în forurile statutare, în mod democratic, cu o majoritate largă, că nu susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat. Din acest moment, Veștea este premierul nimănui. Președintele Nicușor Dan trebuie să revoce de urgență mandatul acordat lui Adrian Veștea, dacă mai are vreo urmă de decență și de respect pentru democrație, pentru litera și spiritul Constituției și pentru românii care l-au votat la alegerile prezidențiale', a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.
Conform acestuia, trebuie demarată o nouă rundă de consultări cu partidele politice parlamentare în vederea identificării unei soluții pentru depășirea crizei politice provocate de PSD.
Acest lucru a fost solicitat, luni seara, și de conducerea PNL.
'Președintele l-a asigurat pe Veștea că există majoritatea pentru învestirea unui guvern. Această teoretică majoritate nu se poate realiza decât dacă se bazează pe posibilitatea de a determina votul a 40 - 50 de parlamentari din zona SOS, POT pentru învestirea guvernului. Pun și eu o întrebare. Nu retorică. Dacă există posibilitatea de a obține aceste voturi pentru învestirea unui guvern, de ce Nicușor Dan nu folosește aceste voturi pentru învestirea unui guvern reformist PNL, USR, UDMR, ci preferă să forțeze un guvern PSD condus de un premier marionetă?', a mai scris Ludovic Orban.

 

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