MAE: Apartenența României la NATO rămâne fundamentul securității naționale

| 06 apr, 19:22

Apartenența României la NATO rămâne fundamentul securității naționale, subliniază Ministerul Afacerilor Externe într-un mesaj prilejuit de aniversarea a 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, actul fondator al Alianței.

 

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Ministerul Afacerilor Externe marchează duminică Ziua NATO în România și precizează că România rămâne un susținător ferm al relației transatlantice, pilon esențial al securității euroatlantice.
România promovează o Europă mai puternică în NATO, capabilă să contribuie în mod real la apărarea colectivă și la reziliența spațiului euroatlantic, se arată în comunicat.
'Într-un context internațional marcat de agravarea situației de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al multiplicării crizelor globale, apartenența României la NATO rămâne fundamentul securității naționale. Pentru România, a fi parte a unei Alianțe bazate pe garanții de apărare colectivă, solidaritate aliată și interoperabilitate militară reprezintă cea mai puternică ancoră strategică', afirmă MAE.
Angajamentul de neclintit al NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat, consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington, a fost reconfirmat prin diversele inițiative și activități lansate în ultimii ani, care au întărit postura de descurajare și apărare a NATO pe întreg Flancul Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre și în România, prin noi planuri de apărare și dislocarea de forțe și capabilități în țara noastră, menționează MAE.
'Într-o perioadă în care securitatea, stabilitatea și apartenența la comunitatea euro-atlantică influențează direct viitorul României, Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomației române de a contribui activ la consolidarea rolului României în cadrul NATO, la întărirea relației transatlantice și la promovarea unei Europe mai sigure și mai unite. La mulți ani, România, în NATO!', transmite sursa citată.
Conform Legii nr. 390/2004, Ziua NATO este marcată în România în prima duminică a lunii aprilie. România a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la Departamentul de Stat al SUA la 29 martie 2004, fiind urmată de ceremonia arborării drapelului românesc la Cartierul General al NATO, în cadrul reuniunii ministeriale din 2 aprilie 2004.

 

