MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat miercuri că respinge 'orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene'.
'MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania. Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori', au transmis reprezentanții ministerului.
Aceștia adaugă că folosesc dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii.
Mai mulți lideri politici români au reacționat marți și miercuri la afirmațiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care a susținut că ''imigranții din România jefuiesc'' sistemul social al Germaniei.
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