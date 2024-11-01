Marcel Ciolacu: Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod

”Îi transmit lui Ilie Bolojan că prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod. Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei”, a susţinut Ciolacu.

Ciolacu a avertizat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că lipsa bugetului afectează direct judeţul Buzău, unde mai multe investiţii ar putea fi blocate.

Potrivit lui Ciolacu, întârzierea adoptării bugetului riscă să oprească proiecte importante pentru comunităţile locale. El a susţinut că Guvernul ar intenţiona şi reducerea finanţărilor pentru programele naţionale de investiţii.

”Este extrem de grav că s-a ajuns în martie şi ţara încă nu are buget, iar asta spune totul despre incompetenţa economică şi lipsa totală de viziune a premierului Bolojan! Pentru judeţul Buzău, absenţa unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiţii majore. În plus, se doreşte tăierea aproape la jumătate a finanţărilor pentru programe precum Saligny, CNI sau PNDL, proiecte vitale pentru comunităţile locale”, a transmis preşedintele CJ Buzău.

El a mai susţinut că Executivul ar vrea să reducă şi veniturile locale ale judeţelor, acuzând că o parte dintre fonduri ar urma să fie direcţionate către alte administraţii locale.

Ciolacu a adăugat că, alături de colegii din PSD, cere Guvernului ca autorităţile locale să beneficieze cel puţin de aceleaşi bugete ca în anul precedent, mai ales în contextul creşterii taxelor şi impozitelor.

Totodata, fostul premier a criticat şi alte măsuri economice ale Guvernului, susţinând că acestea ar favoriza anumite categorii în detrimentul populaţiei.

De asemenea, Ciolacu a acuzat că Executivul ar lua în calcul renunţarea la majorarea salariului minim programată pentru 1 iulie şi a dat ca exemplu diferenţele dintre sprijinul acordat investitorilor de pe bursă şi ajutorul pentru copiii cu handicap.

