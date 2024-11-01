Homepage » Actual

Ministrul Energiei, despre prețul carburanților: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre

| 09 mar, 19:02

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistrița, că este 'extrem de important' ca în România prețul carburanților să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de față se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situație.

 

Potrivit lui Ivan, reducerea accizei la motorină și benzină este unul dintre scenariile luate în calcul.
'În timp ce discutăm, avem cel puțin cinci scenarii care sunt în lucru în momentul de față, inclusiv unul dintre scenarii este cel la care ați făcut referire (reducerea accizei la motorină și benzină - n.r.), totul în funcție de dinamica războiului din Orientul Mijlociu. Din nefericire, ultimele cotații bursiere, în această dimineață, ne arată niveluri record și pentru prețul petrolului brand, și pentru tona de motorină, cotații record la nivel internațional (...), lucru care, evident, impactează tot ce înseamnă prețuri în întreaga lume. (...) Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre, este extrem de important acest lucru, și nimeni nu știe, la nivel internațional, cât timp va mai dura acest conflict, dacă strategia președintelui SUA va avea succes atunci când vorbim despre strâmtoarea Ormuz, pentru că de acolo pleacă principalele blocade în momentul de față', a spus Ivan.
Bogdan Ivan a precizat că una dintre variantele de lucru se referă la transportatori și agricultori, categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor carburanților.
'Avem, în același timp, un alt scenariu pe care îl discutăm la nivel tehnic, doar pentru anumite categorii profesionale. În momentul de față, cei mai impactați de această creștere sunt transportatorii și agricultorii, urmează o activitate intensă în domeniul agricol în această primăvară, pentru că se suprapun activitățile. Din punct de vedere al analizei, lucrăm pe cinci scenarii. Nu o să ies cu cifre exacte, nu o să ies cu aceste scenarii până când nu le-am decis foarte clar și nu le-am fundamentat. Suntem pregătiți pentru orice tip de intervenție în interesul românilor, așa cum am făcut în această săptămână. (...) Nu poți să intri cu o plafonare directă. Ca stat, ai pârghii legale foarte clare legat de ceea ce încasezi ca și stat și, din acest punct de vedere, luăm în calcul - e o decizie care nu ține cont de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, ci ține cont de realitatea din teren - pentru o perioadă temporară, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz și în Orientul Mijlociu, să acționăm punctual, țintit, pentru a reduce acest efect negativ', a afirmat ministrul.
Ministrul Energiei susține că deciziile privind scenariile analizate ar putea fi luate la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ