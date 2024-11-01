Marian Neacșu (PSD): Cred că va fi un Guvern mixt, dacă va fi să fie

'Cred că va fi un Guvern mixt, dacă va fi să fie', a răspuns Neacșu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă viitorul Cabinet va fi alcătuit din miniștri tehnocrați și din miniștri PSD.

El a adăugat că, înainte de a vorbi despre nume de miniștri, trebuie ca PSD să vadă programul de guvernare al lui Niculescu.

Marian Neacșu a fost întrebat, de asemenea, dacă ar accepta nominalizarea ca ministru de Interne, așa cum se vehiculează în presă.

'E perioada în care se vehiculează o mulțime de lucruri. (...) Din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorabilă, dar înainte de toate să vedem programul de guvernare și să decidem care va fi votul', a afirmat social-democratul.

Consiliul Politic Național al PSD se va întruni miercuri pentru a decide dacă intră sau nu în Guvernul Luca Niculescu, a anunțat liderul partidului, Sorin Grindeanu.

'Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm, dacă nu facem parte, există varianta, eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, unui Guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplu ăsta în 2015 - 2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. (...) A treia variantă este cea de a avea un Guvern, să spunem, politic și aici se deschid diverse variante. Poate să fie un Guvern pesedist, poate să fie un Guvern pesedist plus, ceea ce îmi doresc, să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă', a explicat Grindeanu.