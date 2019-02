Metroul din Drumul Taberei, gata până în septembrie-octombrie. Director Metrorex: "Staţiile sunt gata 99%"

Staţiile Romancierilor, Constantin Brâncuşi şi Valea Ialomiţei sunt finalizate în proporţie de 99,4%, a anunţat directorul Metrorex, Dumitru Şodolescu, aflat pe şantierul Magistralei 5.

“Lucrările vor fi finalizate până în septembrie-octombrie în totalitate. Avem finanţarea asigurată pentru toate lucrările, mai puţin finalizarea sistemului de automatizare, care face obiectul unei contestaţii în instanţă. De fapt au fost două contestaţii - prima contestaţie a fost finalizată în 15 noiembrie, a doua - suspendată. Noi am făcut demersuri încă de anul trecut la tribunal pentru a repune pe rol al doilea dosar, două intervenţii anul trecut, una anul acesta, fără rezultat însă. Săptămâna trecută am făcut încă o intervenţie, am trimis şi la tribunal, şi la CSM, şi la domnul ministru Tudorel Toader şi s-au văzut unele rezultate, în sensul că am primit motivarea pentru decizia din 15 noiembrie. Acum sunt create premisele pentru ca cel de-al doilea dosar să fie repus pe rol. Noi sperăm că se va judeca în regim de urgenţă, aşa cum am solicitat, Magistrala 5 fiind un obiectiv de importanţă naţională. Credem că vom da în exploatare Magistrala 5 dacă instant de judecată va solution acest dosar în regim de urgenţă”, a explicat, luni, Dumitru Şodolescu.

Pentru ca M5 să fie inaugurată până la sfârşitul anului, decizia definitivă de la tribunal ar veni după nouă luni de zile de la licitaţie, dar Metrorex speră să poată scurta acest termen până la 6 luni. “Încă sunt speranţe ca, dacă în două luni se finalizează dosarul, să terminăm lucrările până la sfârşitul anului”, a declarat directorul Dumitru Şodolescu.

Nu se va putea circula însă pe M5 anul acesta “dacă decizia în instanţă întârzie până în iulie, august. Nimeni nu va putea să finalizeze sistemul de automatizare în 4-5 luni”, a explicat directorul.

“Partea de infrastructură este finalizată în proporţie de 99,4% , calea de rulare peste 99%, practic la sfârşitul lunii martie aceasta va fi gata în totalitate iar în luna mai vom putea începe probele tehnologice. Finisajele sunt terminate în proporţie de 67-70%. Am făcut o analiză foarte detaliată cu asociatul Astaldi şi vor fi finalizate până în septembrie-octombrie, cu un amendament: pasajul de legătură cu tramvaiul 41 s-ar putea să mai întârzie, sunt 9 devieri de făcut, dar asta nu va afecta funcţionarea metroului”, a precizat managerul Metrorex.

În privinţa finisajelor, lucrările la staţia Râul Doamnei nu sunt foarte avansate, însă la staţiile Romancierilor, Constantin Brâncuşi şi Valea Ialomiţei sunt cele mai înaintate.

Accesul la suprafaţă nu este finalizat la staţia Râul Doamnei, reprezentantul Metrorex a invocat probleme din cauza vremii. La staţia Academia Militară va mai dura până când circulaţia la suprafaţă va fi redată. Acolo circulaţia va fi de minimum trei benzi pe fiecare sens. “Vrem să avansăm cu lucrările de finisaje-structură şi apoi să facem devierea traficului. Toate lucrările la suprafaţă vor fi terminate, eşalonat, începând cu lunile iunie-iulie”, a declarat Şodolescu.

Şeful Metrorex a precizat că pe acest tronson vor circula 10 trenuri Bombardier, din flota actuală. “Avem în pregătire licitaţia pentru achiziţia de trenuri noi. Vom cumpăra 13 trenuri noi cu fonduri de la BEI”, a asigurat el.

Cât despre Magistrala 6 de metrou, care va face legătura cu Aeroportul Otopeni, directorul Metrorex menţionează că pentru primul tronson, 1 Mai - Tokyo, "finanţarea este de la Comisia Europeană , în proporţie de 85% - 517 milioane de euro, restul de la bugetul de stat, asigurată integral.

"Pentru cel de-al doilea tronson, banii sunt de la bugetul de stat, de la Agenţia japoneză de Cooperare Internaţională - 320 de milioane de euro, suntem în fază avansată a negocierilor pentru a extinde acordul de împrumut, astfel încât să avem finanţare şi pentru tronsonul al doilea. Dacă nu vom reuşi să obţinem extinderea acordului, există un plan B, respectiv să luăm un împrumut. Contractul expiră în 2021”, a explicat Şodolescu.

Bugetul 2019 pentru Metrorex a fost întocmit fără majorare de tarife, aşa că preţul biletelor va rămâne acelaşi, asigură managerul.

Distanţa dintre staţiile de pe Magistrala 5 este de 550 - 600 de metri. Staţiile, dotate cu lifturi, sunt adaptate persoanelor cu dizabilităţi.

Odată cu inaugurarea acestei magistrale, reţeaua de metrou bucureşteană va ajunge la 78 de kilometri şi 63 de staţii în total.

