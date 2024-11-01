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Ministerul Dezvoltării: Documentațiile de urbanism și mobilitate din PNRR, finalizate în proporție de 281%

| 04 sep, 19:11

Documentațiile de urbanism și mobilitate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost finalizate în proporție de 281%, a anunțat vineri Ministerul Dezvoltării.

 

''Ministerul Dezvoltării a finanțat, din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte care vor conduce la orașe mai frumoase, localități mai bine proiectate și la o mobilitate urbană mai prietenoasă cu mediul. Gradul de realizare a acestora a fost de 281%'', a declarat ministrul interimar, Cseke Attila.
Pentru investiția privind elaborarea și actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, ținta stabilită, în urma renegocierii PNRR, a fost de 100 de planuri urbanistice generale pentru localități, planuri zonale și planuri de mobilitate urbană durabilă, iar, conform documentelor încărcate de beneficiari până vineri în platforma Ministerului Dezvoltării, au fost finalizate 281 de documentații, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 281% și o depășire a țintei cu 181%, a precizat ministrul, potrivit unui comunicat al MDLPA transmis AGERPRES.
Rezultatul a fost obținut în contextul în care, în urma renegocierii PNRR din 2026, au fost menținute în finanțare cu prioritate investițiile aflate într-un stadiu avansat de implementare, se menționează în comunicat.
Pe parcursul ultimelor luni, Ministerul Dezvoltării a organizat, periodic, sesiuni de lucru cu beneficiarii, pentru clarificarea procedurilor, respectarea termenelor, derularea avizării și încărcarea documentelor necesare în platforma dedicată.
'Ministerul Dezvoltării a oferit autorităților locale proceduri transparente, termene clare și sprijin constant. Planurile urbanistice și cele de mobilitate sunt instrumentele prin care comunitățile își planifică dezvoltarea pentru următorii ani, prin care dezvoltăm localități mai prietenoase cu mediul și cu o mobilitate mai fluidă', a transmis ministrul interimar al Dezvoltării.

 

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