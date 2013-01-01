''În spatele paradei de 1 Decembrie sunt multe ore de pregătire, efort, disciplină și muncă în echipă. Am fost alături de militarii care se antrenează și am văzut câtă determinare pun în fiecare pas, în fiecare mișcare și în fiecare repetare.

Defilarea pe care o vom vedea de 1 Decembrie este și rezultatul profesionalismului, respectului față de uniformă și al unui adevărat sentiment patriotic. Noi vom simți emoție și mândrie, iar efortul lor merită aprecierea noastră. În numele dumneavoastră, le mulțumesc militarilor și tuturor celor care contribuie la organizarea evenimentelor. Ne vedem de 1 Decembrie să sărbătorim împreună Ziua Națională a României!'', a transmis, joi, pe Facebook, ministrul Apărării.

Joi, în Complexul de poligoane Ghencea, a avut loc o repetiție deschisă reprezentanților mass-media. Repetiții generale pentru parada militară organizată de Ziua Națională a României vor avea loc pe 28 și 30 noiembrie, la Arcul de Triumf.

Peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, vor participa la parada militară națională organizată pe 1 Decembrie, începând cu ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României.

La parada militară vor defila peste 300 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României, informează MApN.