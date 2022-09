Ministrul Boloş, despre măsurile luate pentru economisirea energiei: La ora 8, dintr-o dată, s-a oprit lumina

Ministrul a fost întrebat, după şedinţa de Guvern, ce măsuri se iau la ministerul pe care îl conduce astfel încât să economisească energia.

”După cum deja cred că ştiţi, am fost primul minister care am acţionat şi am pus în aplicare astfel de măsuri. Clădirea noastră, unde avem sediul administrativ, este o clădire verde, cu zero emisii de dioxid de carbon şi, din acest punct de vedere, am avut atât măsura aceasta a utilizării raţionale a energiei electrice, a becurilor, dacă vreţi, în sălile de şedinţe, după terminarea şedinţei închidem becul. Chiar aseară eram în minister şi la ora 8, dintr-o dată, s-a oprit lumina”, a spus ministrul, potrivit News.ro.

El a precizat că funcţionează aceste măsuri şi au norocul unei clădiri inteligente.

”Din acest punct de vedere, putem să punem în aplicare măsuri de eficienţă energetică de bun simţ, de la utilizarea raţională a energiei electrice, aerisirea cu aer curat a birourilor, fără să folosim aparatele de aer condiţionat. Sigur că sunt măsuri care, aşa cum am precizat, sunt de bun simţ pentru colegi şi pentru noi, ca echipă a ministerului”, a mai spus Boloş.