"Din întâlnirea pe care am avut-o cu elevii cred că cea mai mare problemă pe care ei o reclamă este faptul că nu sunt văzuţi. Şi trebuie să fie văzuţi, susţinuţi, ascultaţi şi aici nu mă refer doar la profesori, pentru că sunt şi părinte. Şi trebuie să creăm acest cadru de colaborare între şcoală, familie şi comunitate astfel încât vocea lor, care este mai mult decât importantă, să fie auzită cum trebuie şi să fie susţinută", a declarat ministrul Educaţiei, joi, la evenimentul în cadrul căruia Administraţia Prezidenţială şi UNICEF au marcat două momente aniversare: 80 de ani de activitate a UNICEF la nivel mondial şi 35 de ani de parteneriat şi rezultate pentru copii în România.

El a menţionat că o linie strategică o reprezintă educaţia timpurie.

"O linie strategică este educaţia timpurie. Noi pierdem foarte mulţi copii pentru că pe segmentul 2-6 ani nu facem ce trebuie. Şi în dezvoltarea psiho-emoţională a copilului aceasta este o perioadă fundamentală. Copilul de atunci trebuie să fie aproape de educaţie şi educaţia aproape de copil", a explicat Sorin Costreie.

El a susţinut că trebuie schimbat acest model educativ bazat pe reproducerea de informaţie.

"Trebuie să schimbăm acest model educativ bazat pe reproducerea de informaţie şi profesorul să fie văzut şi să se vadă pe sine drept simplu livrator de informaţie într-unul reflexiv, interogativ în care copilul să fie valorizat, cunoaşterea să fie valorizată şi totul să se învârtă în jurul unui dialog care priveşte cunoaşterea şi educaţia", a transmis Sorin Costreie.

El a subliniat că mai multe studii recente au arătat că există două Românii.

"Vorbim de un sistem educaţional meritocratic şi trebuie să fie aşa, dar acesta este şchiop dacă nu vorbim şi de inclusivitate. Şi aici noi trăim, o repet şi am spus-o de mai multe ori inclusiv de la acest pupitru, în două Românii. Studiul UNICEF ne-a arătat lucrul ăsta, după aceea studiul PISA şi un ultim studiu OECD. Noi trăim în două Românii între care tensiunea creşte, se acumulează această discrepanţă socială care alimentează tot felul de fenomene pe care le vedem în societatea noastră", a mai afirmat ministrul Educaţiei.