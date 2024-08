Ministrul Energiei: Am depăşit suma de 14 miliarde de euro finanţări europene nerambursabile pentru sectorul energetic

”Prin efortul echipei de la ministerul energiei, am depăşit suma de 14 miliarde de euro finanţări europene nerambursabile pentru sectorul energetic”, spune ministrul într-o postare.

Burduja arată că sunt bani fără precedent pentru producţia de energie verde, peste 5,5 miliarde de euro, inclusiv schema contractelor pentru diferenţă), pentru îmbunătăţirea transportorului şi distribuţiei de energie electrică (peste 1,5 miliarde euro) şi gaze naturale, pentru creşterea capacităţii de stocare de la zero la peste 1GW în următorii doi ani, pentru creşterea capacităţii de producţie în centrale pe gaz şi în cogenerare moderne (peste 2GW putere instalată), pentru modernizarea industriei româneşti, producţia de hidrogen verde şi multe altele.

”Aproape în fiecare zi semnăm contracte noi de finanţare, iar după un an de mandat mă declar mulţumit de ritmul de lansare a programelor de investiţii, de evaluare a proiectelor şi de semnare a contractelor. Mereu se poate şi mai bine, şi mai mult, iar astăzi am semnat un acord cu UEFISCDI, agenţia cu care am colaborat şi ca ministru al cercetării, şi care va asigura un ritm şi mai accelerat pentru evaluările proiectelor”, subliniază ministrul Energiei.

Burduja mai spune că toate aceste miliarde de euro vor face România mai sigură în sectorul energetic, dar vor conduce şi la preţuri mai bune la facturile românilor.

” Dincolo de evoluţia de pe pieţele spot, facturile sunt plafonate până la 1 aprilie 2025. Dar este important ca până atunci să punem în funcţiune cât mai multe capacităţi noi sau modernizate şi să finalizăm proiectele începute. Investiţiile înseamnă mii de noi locuri de muncă şi şansa de a renaşte industria românească pentru sectorul energetic. Chiar ieri am pus în transparenţă o hotărâre de guvern prin care deblocăm un nou proiect hidroenergetic, pe Valea Oltului, proiect început înainte de 1989: Cornetu-Avrig. Restul rămas de executat va depăşi 300 de milioane de lei, iar hotărârea de guvern asigură fondurile pentru exproprierile necesare finalizării proiectului”, arată ministrul.