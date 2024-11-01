Ministrul Irineu Dărău (USR): Ne dorim un guvern cât mai repede, dar nu avem o baghetă magică

'Bineînțeles că ne-am dori un guvern cât mai repde. Pe de altă parte, nu avem o baghetă magică pentru acest lucru (...) Responsabilitatea găsirii unei soluții este împărțită între Parlament, partidele parlamentare și, într-o anumită măsură, și Președinția, care constituțional are un rol de mediere. Să vedem ce soluție se va degaja în Parlament și între partidele parlamentare', a declarat Irineu Darău.

Acesta a evitat să comenteze informațiile apărute pe surse în spațiul public, în ultimele zile, potrivit cărora consilierul prezidențial Eugen Tomac ar urma să fie desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

'În această perioadă am preferat să nu comentăm scenarii ipotetice, dar am enunțat niște principii clare. Un guvern sub orice formă captiv PSD, nu credem că este o soluție pentru România. În rest, orice formulă ipotetică de guvernare trebuie privită cu această lupă a reformelor. Va fi un guvern capabil să facă reforme sau nu', a adăugat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Irineu Darău a mai spus că USR își dorește un guvern care să implementeze reforme în toate structurile statului.

'Trebuie să fim într-un punct de cotitură. PSD a dărâmat un guvern pentru că nu mai suporta începutul reformelor. România are de ales între stagnare sau chiar întoarcere în trecut, respectiv reforme. Ceea ce USR pune, azi, pe masă în guvernarea existentă și pentru orice guvernare este această insistență pe reforme, uneori radicale, pentru că noi am apărut în politică și credem că vom trăi mai bine doar dacă vom schimba ceva fundamental în statul român. Credem că orice formulă de guvern care este anti-reformistă nu face bine României', a mai subliniat ministrul Irineu Darău.

Acesta este prezent, miercuri, în județul Neamț, pentru a participa la o activitate de partid, urmând ca joi să fie prezent la Iași la un forum economic.