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Ministrul Mediului, în contextul avertizărilor de ploi: Recomandăm autorităților locale vigilență sporită

| 02 noi, 19:12

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a solicitat vigilență sporită din partea autorităților locale, în contextul avertizărilor meteo de ploi, întrucât fenomenele prognozate se pot produce pe timpul nopții și este necesară transmiterea cu operativitate a mesajelor de fenomene periculoase imediate.

 

Ca urmare a avertizărilor și atenționărilor emise de ANM și INHGA, luni s-a desfășurat o Ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
'În această dimineață, ANM a emis mai multe avertizări și atenționări de cod galben și cod portocaliu, care vizează ploi moderate cantitativ, precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă, la altitudini în general de peste 1700 m și intensificări ale vântului. O atenție deosebită trebuie acordată județului Constanța, aflat sub cod portocaliu, unde vor fi ploi importante cantitativ și se vor acumula 40...60 l/mp și local 80...90 l/mp. Codul galben emis de ANM acoperă 10 județe, inclusiv municipiul București, și vizează ploi însemnate cantitativ, de 25...35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Dacă situația o va impune, vom emite mesaje de atenționare de tip nowcasting. De asemenea, recomandăm autorităților locale vigilență sporită și asigurarea permanenței la nivel local și al prefecturilor, întrucât fenomenele prognozate se pot produce pe timpul nopții și este necesară transmiterea cu operativitate a mesajelor de fenomene periculoase imediate', a subliniat Natalia Intotero, citată într-un comunicat al ministerului.
Reprezentanții Administrației Naționale 'Apele Române' au subliniat că gradul de umplere al acumulărilor de apă este de 54% și că nu sunt probleme deosebite, fiind pregătiți să intervină dacă situația o va impune.
'Totodată, recomandăm autorităților locale să utilizeze noile planuri de management al riscului la inundații și să respecte prevederile acestora', se mai arată în documentul citat.
Ulterior atenționărilor emise de meteorologi luni dimineața, și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică ce vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Bazinele hidrografice vizate sunt Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița și râurile din Dobrogea.
De asemenea, hidrologii au emis și Cod Portocaliu valabil pentru intervalul 2 noiembrie, ora 16:00 - 4 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din județul Constanța.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) subliniază că respectarea strictă a Planurilor de Apărare împotriva Inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor.

 

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