Ministrul Muncii, Florin Manole: Pachetul de solidaritate nu se regăsește în buget

'Am constatat în urma analizei bugetului, așa cum a parvenit el Ministerului Muncii, că pachetul de solidaritate, așa cum l-am comunicat, l-am gândit, l-am propus partenerilor coaliției, nu se regăsește în buget, adică pe asistență socială cuantumul din propunerea de buget pentru 2026 este cu aproximativ 1 miliard de lei mai mic decât execuția pe anul 2025. Reamintesc că este vorba despre pachetul de solidaritate prin care am propus un sprijin pentru 2,8 milioane de pensionari și pentru peste 300.000 de copii din familii monoparentale, copii cu dizabilități, copii din familii cu venituri foarte mici. O să trimitem observații în consecință raportate la acest proiect de buget, pentru că acel pachet de solidaritate era și este extrem de important pentru noi, cu atât mai mult cu cât creșterile de prețuri nu au încetat în economie iar pensionarii și familiile nevoiașe cu copii au nevoie în continuare de sprijin', a declarat Manole la Parlament.

Potrivit acestuia, pachetul acesta ar trebui să intre în vigoare imediat, nu există varianta în care 'să mai vedem la toamnă'.

'În primul rând, pachetul acesta ar trebui să intre în vigoare imediat, în această lună, pentru că rectificarea bugetară poate să fie în toamnă, iar noi am propus sprijin pentru pensionari, de exemplu, în primă tranșă, chiar în aprilie. Creșterea veniturilor pentru copiii cu dizabilități sau copiii din familii monoparentale se face în contextul legii venitului minim de incluziune, care trebuie și ea adusă la zi în această lună - adică nu există varianta în care 'să mai vedem la toamnă'. În al doilea rând, am văzut - și vreau să insist și asupra acestui subiect - că există tot felul de speculații despre eventuala probabilitate a finanțării, măcar parțială, a acestui pachet de solidaritate din fonduri europene. Așa ceva nu se poate, din păcate, din câte știu și premierului i s-a spus asta cu prilejul vizitei sale la Comisia Europeană (...), mai ales că orice proiect european, orice schimbare de program ar presupune niște luni de zile, proiectele ar însemna o implementare tardivă iar, încă o dată, noi vrem ca acest pachet să intre în aplicare încă din luna aprilie, pentru că prețurile nu așteaptă după surse fantasmagorice, cum ar fi fondurile europene', a subliniat ministrul.

El a menționat că vrea să spună 'un lucru verificabil cu cifre': 'Cuantumul din buget pentru capitolul de asistență socială este egal cu cel din bugetul de anul trecut. Așadar, nu există un leu sau un milion de lei sau 1,7 miliarde în plus. (...) În acest moment, bugetul pentru asistență socială este egal cu bugetul de anul trecut, deci niciun leu în plus. Ar fi nevoie, dacă este să comparăm cheltuielile de anul trecut cu cheltuielile pentru anul acesta, de un surplus de 850 de milioane de lei. Iar acest surplus nu se găsește astăzi, niciun leu din acești 850 de milioane'.

Întrebat dacă va negocia cu opoziția, Florin Manole a răspuns că așteaptă forma finală a bugetului.

'N-aș vrea să anticipăm, să așteptăm să vedem ultima formă bugetului. Noi vom transmite observații care să ne susțină argumentele. În al doilea rând, nu am remarcat că PSD ar fi izolat pe tema acestui pachet de solidaritate, pentru că l-am auzit, de exemplu, și pe domnul Kelemen Hunor argumentând în legătură cu subiectul ăsta. Pe de altă parte, am auzit că și premierul, cu diferite ocazii, s-a exprimat despre eventualitatea în care acest pachet ar trebui să existe. Deci, cred că suntem într-un moment în care Partidul Social Democrat trebuie să rămână consecvent. După aceea, cine cum va vota în Parlament? N-aș putea să anticipez', a adăugat el.