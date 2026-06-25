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Ministrul Muncii: Responsabilitatea centralizării finale cu privire la procesul de dezinstituționalizare nu mai era la Alexan

| 03 noi, 19:30

Responsabilitatea centralizării finale și a verificării informațiilor din județe cu privire la procesul de dezinstituționalizare nu mai era la Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), pentru că termenul pentru centralizarea județeană s-a împlinit la două zile după ce aceasta a fost demisă, susține ministrul Muncii, Florin Manole.

 

El îi răspunde astfel fostului ministru interimar de resort, Dragoș Pâslaru, care a precizat marți că lista cu persoane decedate raportate ca fiind dezinstituționalizate a fost întocmită la 30 iunie și semnată de Alexandra Zară.
'Responsabilitatea raportării persoanelor decedate este în întregime a dumneavoastră și a președintei ANPD căreia i-ați încredințat sarcina de a duce procesul de dezinstituționalizare la capăt. DGASPC-urile aveau din mandatul Alexandrei Zară termen de transmitere a centralizatorului județean 10 iulie 2026 (Adresa 041232 din 25.06.2026), pentru că procesul era în desfășurare până la 31 august 2026. Termenul pentru centralizarea județeană s-a împlinit la 2 zile după ce Alexandra Zară a fost demisă. În consecință, responsabilitatea centralizării finale și a verificării informațiilor din județe nu mai era la aceasta. Verificarea datelor transmise de către DGASPC-uri către minister și, implicit, către Comisie revenea exclusiv MMFTSS și ANPD în iulie și august', a postat Manole, marți, pe pagina sa de Facebook.
El prezintă și o corespondență între ANPD-MMFTSS-MIPE-Comisia Europeană, potrivit căreia Ministerul Muncii a trimis, în data de 15 iulie 2026, un mail către autoritatea care se ocupă de protecția persoanelor cu dizabilități, document care conținea un model de tabel centralizator. Potrivit lui Florin Manole, Autoritatea a transmis Ministerului Muncii tabelul centralizator final cu cele 3976 de dezinstituționalizări în după-amiaza zilei de 12 octombrie. La câteva minute după aceea, Ministerul Muncii a trimis tabelul primit de la ANPD către MIPE și Comisia Europeană.
'MMFTSS trimite mail către ANPD cu modelul de tabel pe care să-l folosească la centralizarea finală la 15.07.2026. ANPD trimite la ora 16:27 către MMFTS în 12.10.2026 tabelul centralizator final cu cele 3976 de dezinstituționalizări. MMFTSS trimite tabelul primit de la ANPD către MIPE și Comisie la ora 16:56 tot în 12.10.2026, dar și către ANPD la ora 16:57 schimbul de mailuri. Comisia răspunde MMFTSS și MIPE în 22.10.2026 cu solicitare de revizuire tabel centralizator și indică explicit existența coloanei denumite Status 30.06.2026 din tabel. Raportul de Sinteză a dezinstituționalizării este public pe pagina ANPD și este semnat de către doamna Ana Rădulescu (care a înlocuit-o în funcția de președinte ANPDP pe Alexadra Zară, n.r.), specificând, citez din raport: 'Numărul persoanelor eligibile centralizate în machete de raportare este de 3976, ceea ce permite declararea îndeplinirii țintei de 4000 de persoane dezinstituționalizate în perioada 2021 - 31 august 2026', a mai arătat ministrul Muncii.
Anterior, fostul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a afirmat că lista cu 'morți' pe care o flutură ministrul Muncii este cea întocmită la 30 iunie și semnată de Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), numită și susținută de PSD.
Reacția acestuia vine după ce actualul ministru de resort, Florin Manole, a anunțat, luni, că Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate iar România va pierde bani din PNRR din cauza unor raportări false.

 

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