Ministrul Neacșu cere structurilor MAI să intensifice măsurile de ordine și siguranță publică în această perioadă

În pregătirea deschiderii târgurilor de Crăciun, Ministerul Afacerilor Interne a transmis reprezentanților Asociației Municipiilor din România și ai Asociației Orașelor din România o serie de recomandări privind siguranța participanților la evenimentele publice organizate în perioada sărbătorilor de iarnă, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, vineri, AGERPRES.

'Trăim într-un context în care vedem ce se întâmplă și în alte țări europene și avem datoria să fim atenți, să învățăm din experiențele celorlalți și, mai ales, să prevenim situațiile care ar putea pune în pericol siguranța oamenilor. De aceea, cer tuturor structurilor MAI să trateze cu maximă seriozitate această perioadă, să fie prezente acolo unde este nevoie și să acționeze cu profesionalism și echilibru. Am discutat și cu reprezentanții administrațiilor locale, pentru că siguranța cetățenilor este o preocupare comună și fiecare trebuie să își facă partea sa', a declarat Neacșu.

Ministrul a cerut conducerii structurilor MAI să acorde o atenție sporită prevenirii incidentelor, să adapteze dispozitivele de ordine publică în funcție de specificul fiecărui eveniment și să asigure o coordonare eficientă a forțelor din teren.

Măsurile vizează, în principal, asigurarea ordinii și liniștii publice în zonele aglomerate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier, monitorizarea principalelor căi de acces și menținerea unei capacități de intervenție rapidă în cazul apariției unor situații de risc.

'Vreau ca oamenii să știe că suntem la datorie pentru ei, indiferent unde se află sau la ce eveniment participă. Respectăm drepturile fiecărei persoane, dar avem și obligația de a ne asigura că legea este respectată și că nimeni nu este pus în pericol. Până la urmă, despre asta este vorba: despre grija față de oameni și despre datoria noastră de a le oferi siguranță', a spus Marian Neacșu.

Demersul are în vedere și preocupările existente la nivel european privind siguranța evenimentelor care reunesc un număr mare de persoane și pune accent pe cooperarea dintre structurile de ordine publică, autoritățile locale și organizatori, evaluarea riscurilor și adoptarea unor măsuri preventive adaptate specificului fiecărei locații.

În acest sens, ministrul Afacerilor Interne a solicitat consolidarea cooperării la nivel local, astfel încât măsurile de siguranță să fie pregătite din timp, iar cetățenii să poată participa în condiții de siguranță la evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă.

În contextul manifestărilor publice și al competițiilor sportive anunțate pentru acest sfârșit de săptămână, ministrul a solicitat evaluarea permanentă a situației operative și adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea incidentelor care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor.

MAI reamintește că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție, iar rolul forțelor de ordine este de a proteja participanții, de a preveni incidentele și de a asigura respectarea legii.