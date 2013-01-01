Nazare: „Am demarat discuțiile pentru bugetul pe 2027”

'Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul anului 2027. Am avut prima informare în Guvern pe stadiul folosirii de către ordonatorii principali de credite a noii aplicații de construcție a bugetului, aplicația Buget NG, finanțată prin PNRR. Ordonatorii au început să încarce date în această aplicație. Unii mai mult, alții mai puțin. Am făcut un inventar și am prezentat prim-ministrului și celorlalți miniștri care este stadiul. Mai e mult de lucru, dar sunt mulți ordonatori care deja au început să încarce date. Le-am dat termene săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, termen final, pentru a actualiza toate datele de care avem nevoie pentru a putea să lucrăm la prima etapă de pregătire a estimării veniturilor și a estimării limitelor bugetare, care este prima etapă a bugetului pentru anul 2027', a afirmat Nazare, la Conferința Națională AGRI4FUTURE, organizată de Clubul Fermierilor Români.

În declarațiile acordate ulterior jurnaliștilor, ministrul a precizat că unele instituții nu au început încă introducerea datelor în platformă, în timp ce altele au transmis informații parțiale sau intenționează să le modifice.

'Sunt unele ministere care n-au intrat în platformă încă. Sunt unele ministere care au încărcat date, dar parțial. Sunt alte ministere care au încărcat date, dar vor să facă modificări. Și au termen până miercurea viitoare. Din acel moment vom începe să lucrăm, în mod concret, pe toate proiectele tuturor ministerelor. Și de aceea m-am ferit să răspund la întrebări legate de ce facem și cum facem, pentru că, fără date, nu este responsabil să te pronunți', a explicat ministrul Finanțelor.

Referitor la economiile care ar putea fi realizate prin reorganizarea instituțiilor publice, Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor a solicitat tuturor ordonatorilor principali de credite informații privind măsurile avute în vedere.

'Noi am transmis în cursul zilei de luni o adresă către toți ordonatorii principali de credite ca să înțelegem ce comasări de instituții vor să facă, ce economii vor să facă, care este planul pentru prioritizarea investițiilor. Dar, în esență, adresa se referă la economii. Nu e un plan pe care să-l facă Ministerul de Finanțe. E un plan pe care îl integrează Ministerul de Finanțe. Noi înțelegem că sunt foarte multe planuri și că ne dorim proiecte noi. Dar, în același timp, trebuie să vedem și cum le finanțăm sustenabil', a subliniat acesta.

Ministrul a arătat că reorganizarea administrativă se numără printre proiectele importante pentru anul viitor, în condițiile în care Guvernul trebuie să continue ajustarea fiscal-bugetară și să protejeze investițiile.

'Dar da, sunt proiecte anunțate, importante, legate de reorganizarea administrativă. Ministerul de Interne lucrează la acest proiect. Sunt proiecte de care avem nevoie în 2027, astfel încât să reușim să facem și ajustarea naturală pentru anul viitor, și normală, pe care o așteaptă piața, dar să reușim să protejăm și investițiile importante. Sunt convins că undeva pe finalul lunii noiembrie vom fi mult mai aproape de o prezentare a proiectelor esențiale din bugetul anului 2027 decât suntem astăzi', a susținut Nazare.

Totodată, acesta a subliniat că un buget credibil pentru anul viitor ar putea contribui la menținerea ratingului de țară și, ulterior, la îmbunătățirea perspectivei asociate acestuia.

'Am mare încredere că un buget credibil pentru 2027 înseamnă o fereastră de oportunitate foarte importantă pentru România. Un buget credibil pentru 2027 înseamnă că intrăm în discuțiile cu agențiile de rating din ianuarie, februarie și martie foarte bine pregătiți și pregătiți să menținem acest rating pe moment. Vorbesc de trimestrul întâi. Dar dacă în execuția bugetului pe anul 2027 se întrevede că există predictibilitate, consecvență, seriozitate și bugetul se execută așa cum trebuie, spre o direcție de consolidare, cea pe care ne-am angajat să o avem, avem șansa în 2027 să ne îmbunătățim perspectiva de la un rating negativ la un rating stabil', a afirmat ministrul.

Acesta a avertizat că România nu își mai poate permite revenirea la deficitele bugetare ridicate din anii precedenți.

'Nu ne mai putem întoarce la ce-a fost în trecut. Nu ne mai putem întoarce la deficite de 8, de 9%. Ar fi fatal, la o datorie publică care a depășit 60%, să persistăm în aceleași greșeli. Și e foarte important să arătăm că ne-am învățat lecția și că vrem cu adevărat dezvoltarea economică în România, pentru că o creștere economică sănătoasă se bazează pe disciplină. Fără disciplină nu există fundație, nu putem construi o casă pe nisip', a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că instituția continuă colectarea informațiilor necesare elaborării raportului privind situația finanțelor publice, solicitat de premier.

'În același timp vom pregăti și următorii pași pe care i-am cerut, inclusiv date ministerelor pentru asamblarea acelui raport asupra stării finanțelor. Întrebări concrete, cu un tabel exact în care să luăm toată informația de la toate ministerele și să finalizăm raportul pe care domnul prim-ministru l-a cerut în ședința de Guvern de săptămâna trecută', a mai spus Nazare.