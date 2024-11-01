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Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Partea ucraineană ne-a anunțat înainte ca drona să se autodetoneze

| 05 iun, 20:30

Autoritățile ucrainene au anunțat România înainte ca drona deviată la țărmul Mării Negre să se autodetoneze, iar, în acel moment, toate persoanele din zonă erau evacuate, a declarat, vineri, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă, după ce a participat la Summitul UE-Balcanii de Vest din Muntenegru.

 

El a afirmat că va avea sâmbătă o discuție cu instituțiile responsabile din zona marină de apărare națională.
'Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, de drone aeriene, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor. Aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO', a precizat președintele.
Șeful statului a menționat că în acest moment nu știe ora la care Ucraina a informat țara noastră privind dronele deviate către spațiul național român.
'Ora la care Ucraina a informat, nu o am în momentul ăsta', a indicat el, reiterând că nu a existat un risc în acest context.
'Acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat. Momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci, în momentul în care (drona) s-a autodetonat, toată lumea era plecată', a explicat Nicușor Dan.
Potrivit acestuia, în trecut, țara noastră a luat în considerare un cadru de înzestrare pe 20 de ani, însă acesta trebuie revizuit având în vedere evoluțiile tehnologice actuale.
'Ce am învățat de la războiul din Ucraina a fost că tehnologia avansează mai mult decât am crezut, așa că trebuie să revizuim toate aceste planuri, pentru a reacționa la timp. Acesta este cadrul general, în special în ceea ce privește dronele. Am făcut propria analiză și știm ce echipamente trebuie să cumpărăm și deja am semnat contracte pentru aceste echipamente și capabilități. Unele vor fi livrate într-un an, altele, într-un an și jumătate. Între timp, cerem aliaților să compenseze lipsurile noastre pentru a fi protejați, în special în zonele locuite', a transmis șeful statului.
După incidentul cu dronă de la Galați de săptămâna trecută, a completat el, țara noastră a primit noi capabilități din partea Italiei și Spaniei.
'Suntem optimiști că vom avea toate capabilitățile pentru a ne proteja, înainte să fie livrate cele pe care le-am contractat', a susținut președintele.
El a mai anunțat că, pe 10 iunie, va fi organizată o discuție la nivel NATO privind regiunea Mării Negre.
'Vom discuta din nou despre cum putem proteja România', a punctat Nicușor Dan.

 

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