Nicușor Dan, despre incidentele din Marea Neagră: Sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile

'Sunt niște încercări ale Rusiei (... ) de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina', a declarat șeful statului.

Alături de premierul bulgar, Nicușor Dan s-a întâlnit joi după-amiază cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În acest context, a precizat că a fost subliniată 'solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră' și că va exista o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic cu privire la evenimentele din Marea Neagră.

Nicușor Dan a comparat situația atacurilor de la Marea Neagră din prezent cu cea din urmă cu un an, când erau vizate navele de pe Dunăre. El a adăugat că, în acest context, a transmis aliaților că este nevoie de echipamente.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit, miercuri seara, pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord. Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ținta unor atacuri în rada Sulina.

Joi dimineața, Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române (ANR) a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR) în urma unui incident grav raportat în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina, în urma căruia opt persoane sunt dispărute, a anunțat ANR.

Nava 'Wide Trader', aflată sub pavilion San Marino, a transmis, joi dimineața, o alertă de urgență, prin care semnala izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului, iar autoritățile române desfășoară o operațiune de căutare și salvare.