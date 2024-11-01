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Nicușor Dan, despre incidentele din Marea Neagră: Sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile

| 15 oct, 16:57

 

Recentele incidente din Marea Neagră sunt 'încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile', a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, care participă la reuniunea Consiliului European.

 

 

 

'Sunt niște încercări ale Rusiei (... ) de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina', a declarat șeful statului.
Alături de premierul bulgar, Nicușor Dan s-a întâlnit joi după-amiază cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
În acest context, a precizat că a fost subliniată 'solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră' și că va exista o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic cu privire la evenimentele din Marea Neagră.
Nicușor Dan a comparat situația atacurilor de la Marea Neagră din prezent cu cea din urmă cu un an, când erau vizate navele de pe Dunăre. El a adăugat că, în acest context, a transmis aliaților că este nevoie de echipamente.
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit, miercuri seara, pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord. Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ținta unor atacuri în rada Sulina.
Joi dimineața, Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române (ANR) a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare (SAR) în urma unui incident grav raportat în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina, în urma căruia opt persoane sunt dispărute, a anunțat ANR.
Nava 'Wide Trader', aflată sub pavilion San Marino, a transmis, joi dimineața, o alertă de urgență, prin care semnala izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului, iar autoritățile române desfășoară o operațiune de căutare și salvare.

 

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