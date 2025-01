Nicușor Dan: Dispozitive pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, amplasate în parcurile Tineretului, Circului și Floreasca

Aceste automate ecologice există și în parcurile Circului (două) și Floreasca (unul), anunță primarul Capitalei, Nicușor Dan. Dispozitivele eliberează hrana atunci când se introduc sticle reciclabile în ele, scrie edilul general, joi, pe Facebook. De asemenea, acestea eliberează și apă, care va fi extrem de importantă în perioada verii. Dispozitivele funcționează cu energie solară, potrivit ASPA.

'Astfel de inițiative sunt esențiale pentru a proteja pisicile străzii, mai ales că în cazul lor nu există legislație care să reglementeze gestionarea lor. Îi îndemn pe bucureșteni să contribuie activ, reciclând sticle și ajutând astfel pisicile fără stăpân. Proiectul pilot este derulat de Asociația Sache (care a donat hrana cu sprijinul ONG-ului american Greater Good Charities), în colaborare cu ASPA (care va administra dispozitivele), fiind finanțat de Primăria Municipiului București', menționează Nicușor Dan.

Inițiativa se derulează cu sprijinul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). Proiectul vine în completarea programului de sterilizări gratuite pe care ASPA îl desfășoară pentru a limita înmulțirea necontrolată a pisicilor fără stăpân, precizează primarul Capitalei.

'Astăzi, un vis vechi a devenit realitate - am lansat primele dispensere cu mâncare pentru pisici din România! Aparatele funcționează pe bază de reciclare și oferă o porție de mâncare de 45 de grame pentru o sticlă PET. Fiecare iubitor de animale își dorește această normalitate, prin care poate contribui gratuit la bunăstarea animalelor! (...) Vă așteptăm în parcuri, să ajutăm pisicile în perioada din an care este critică pentru ele - mâncarea le salvează viața', arată asociația, pe aceeași rețea de socializare.

Pisicile sunt foarte sensibile la frig, subliniază reprezentanții asociației. Iarna este 'un coșmar' pentru ele și 'doar cele mai puternice și cele mai norocoase' supraviețuiesc, iar asta doar dacă s-au hrănit bine.

'O pisică flămândă poate muri într-o oră, dacă temperaturile scad simțitor sub zero grade - îi îngheață întâi urechile și coada, apoi restul corpului. Vârsta medie a pisicilor de pe stradă este de maxim doi ani, pentru că majoritatea nu trec iarna, ci mor înghețate. Din păcate, există extrem de puține locuri unde se pot adăposti, iar unul dintre ele este în mod tragic motorul cald de mașină - un loc letal dacă nu apucă să fugă în timp util, atunci când mașina pornește. Totodată, trebuie să știi că pisicile sunt printre cele mai curate animale și se spală în mare parte a timpului. Dacă vezi o pisică murdară, ea este în mod sigur bolnavă și are nevoie urgentă de medic', transmite sursa citată.