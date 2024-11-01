Nicușor Dan: În Europa, suntem nevoiți să creștem în mod accelerat industria de apărare

El a participat la Conferința AHK: Cooperarea în industria apărării între România și Germania.

'Germania este principalul investitor străin în România, 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane. Câteva exemple - 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch și așa mai departe, în domenii de expertiză, electronică, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important - în zona de cercetare și inovație. Acum suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat și această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania', a declarat șeful statului.

Președintele a menționat investiția Rheinmetall în fabrica de pulberi din județul Brașov. 'Această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how în piața de România', a evidențiat el.

'Cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona de industria de apărare în Europa de sud-est. De ce? În primul rând, pentru că are o tradiție. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre, care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, (...) în momentul de față, poate, nu sunt în situația cea mai fericită, totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită și, spuneam mai devreme, acei 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificați pentru ce e nevoie pentru industria de apărare. Asta este istoria', a adăugat șeful statului.

Potrivit acestuia, industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie, iar 'România stă destul de bine'.

'Toate investițiile necesare în facilități noi - nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice, de protecție, de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite. Deci, avem o oportunitate de colaborare și de asta mă bucur că acest eveniment are loc, în condițiile în care know-how, o investiție și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare. Și avem și banii, Programul SAFE și toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producție', a explicat Nicușor Dan.