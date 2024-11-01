Ștefan Pălărie (USR) consideră că Marcel Ciolacu 'este foarte stresat' de campania electorală

Potrivit acestuia, Marcel Ciolacu 'este foarte stresat' de campania electorală.

'Domnul Ciolacu cred că este foarte stresat de alegerile pe care le are la Buzău. Înțelegem încă o dată - PSD vine cu cei doi candidați, Ciolacu la Buzău și Băluță la București. Cred că domnul Ciolacu are mai degrabă afirmații în campanie electorală, nu ne sperie, nu ne îngrozesc. Dimpotrivă, poate că domnul Ciolacu nu-și dă seama cât de bine face susținătorilor USR să vadă că domnul Ciolacu nu iubește USR, dar asta nu înseamnă că nu avem un proiect de țară mai departe, împreună în coaliție și că lucrurile nu trebuie să fie finalizate. Mergem înainte', a declarat Pălărie luni, la Parlament.

Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost președinte al partidului, a susținut că USR trebuie să plece din actuala coaliție de guvernare.

El a fost întrebat de jurnaliști, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al PSD de vineri, cum vede actuala coaliție de guvernare.

'Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, domnul Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din această coaliție', a afirmat Ciolacu.