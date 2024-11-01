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Nicușor Dan, la CSM: Cred că imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți

| 03 sep, 18:14

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că 'imensa' majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ce trebuie să facă.

 

Nicușor Dan a participat, joi, într-o vizită neanunțată, la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a ședinței plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se referea la procurorii pe care Parchetul General îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați.
'Eu cred că imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Și tocmai pentru ca imaginea justiției și credința românilor în statul român și în ideea de dreptate să fie consolidate, e importantă această activitate de cercetare a persoanelor care, eventual - bineînțeles, asta rezultă din cercetare din mediul judiciar -, comit infracțiuni. Corupția, în general, e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, parte din recentul Raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România. Deci, este cu atât mai mult o chestiune importantă', a declarat el.
Președintele a adăugat că sistemul judiciar este despre echilibru, și nu despre cercetare 'de dragul cercetării'.
'Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune și la Parchetul General, și la parchetele lângă curțile de apel. Și cred că e nevoie să suplinim această lipsă. Și cred că oamenii care să facă asta, fiind parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente și echilibrate tot timpul. Sistemul judiciar este despre echilibru, și nu despre cercetare de dragul cercetării', a spus șeful statului.

 

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