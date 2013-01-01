Nicușor Dan: Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă

Șeful statului a subliniat că alegerile sunt fundamentul democrației.

'Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să-și formeze opiniile. Lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, în special prin prezența tot mai mare a informațiilor într-un spațiu digital, și aici avem niște vulnerabilități în toate societățile democratice - manipulare algoritmică, publicitatea politică direcționată, campanii inautentice de influență politică și, în ultima vreme, utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false', a detaliat el.

Potrivit președintelui, 'pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă, riscă să fie acoperită de sute, mii sau zeci de mii de conturi false plătite sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului'.

'Am văzut multe exemple de felul ăsta și evident că dreptul fundamental de a alege și dreptul fundamental de a fi informat sunt distorsionate. (...) Și mai este încă ceva, (...) presupunând că înțelegem toate aceste fenomene și că instituțiile știu să răspundă, cunosc tot inventarul de astfel de fenomene, (...) întrebarea fundamentală este cât de repede pot ele să răspundă, pentru că, dacă o informație s-a răspândit deja la, să zicem, 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, e foarte greu după aceea ca oamenii la care această informație a ajuns să fie convinși de contrariul ei. Și aici prima întrebare este cum reușim să adaptăm cadrul instituțional - asta înseamnă legislație, pe de o parte, și, pe de altă parte, funcționarea în timp real a instituțiilor, astfel încât procesul de informare în cadrul unei democrații să fie echitabil', a explicat Nicușor Dan.

Conform șefului statului, există și întrebarea despre cum este modernizată legislația astfel încât să ia în considerare acest tip nou de fenomene digitale de informare. 'Cum facem ca instituțiile să protejeze în timp real integritatea alegerilor fără să fie afectat dreptul la liberă exprimare', a completat el.

Președintele a evidențiat că dificultățile tehnice sunt, de asemenea, importante. Conform acestuia, există o dificultate în a reglementa întreg cadrul fluxurilor financiare privind finanțarea campaniilor politice, în condițiile s-a diversificat modul în care resursele financiare circulă.