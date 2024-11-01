Homepage » Actual

Nicușor Dan: Relația României cu SUA se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației

| 07 oct, 17:39

Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează 'permanent', inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

 

El s-a întâlnit, la începutul acestei săptămâni, cu Lisa Choate, președinte al American Councils for International Education (ACIE), și cu Carter Johnson, director regional ACIE.
''Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad. Prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaționale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană și vor putea studia, în anul școlar 2027 - 2028, în unități de învățământ din SUA, și, în același timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România. Este o creștere semnificativă de burse pentru tinerii români față de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români'', a scris Nicușor Dan, pe Facebook.
Potrivit acestuia, experiența FLEX nu aduce doar beneficii academice.
''După revenirea în România, liceenii rămân implicați în școlile și comunitățile lor locale prin activități de voluntariat, prin diverse proiecte educaționale, valorificând astfel competențele și ceea ce au asimilat din interacțiunile pe care le-au avut în societatea și cultura americană'', a precizat șeful statului.
Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA și administrate de American Councils for International Education (ACIE), iar tinerii români pot începe să-și depună aplicațiile, care ulterior vor intra într-un proces de selecție, a arătat președintele.
''În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuție productivă cu doamna Lisa Choate, președinte ACIE, și domnul Carter Johnson, director regional ACIE, despre educație și despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-și dezvolta multiple competențe'', a menționat Nicușor Dan.
Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, și președinta American Councils for International Education, Lisa Choate, au semnat marți Memorandumul de Înțelegere privind acordarea de burse în anul școlar 2027 - 2028, în cadrul programelor FLEX Global (Future Leaders Exchange Global) și FLEX Abroad Global.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

mmm

Claudiu Manda (PSD): Vrem să vedem ce propune Luca Niculescu pentru a scoate economia din declin

07 oct, 17:41
Citeşte mai departe
luc

Luca Niculescu: Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează

07 oct, 17:43
Citeşte mai departe
nic

Nicușor Dan: Relația României cu SUA se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației

07 oct, 17:39
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Creștere alarmantă a cancerului în rândul tinerilor. Șapte tipuri de tumori, tot mai frecvente

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
darau
Darău: Fără miniștrii USR s-ar fi ratat aproape toate obiectivele PNRR ce țin de Ministerul Economiei
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Mircea Abrudean
Abrudean: Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles; acum, experiența sa trebuie pusă în slujba României
vestea
Adrian Veștea: Consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul prezentat de premierul desemnat
Vasile Blaga
Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Putea fi evitat cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată într-o valiză, în râul Olt? Ce spune Tudorel Butoi / VIDEO
h
Lovitură pentru Călin Georgescu: Sechestrul pe vila din Mogoșoaia rămâne în vigoare. Decizia este definitivă
h
Crin Antonescu critică desemnarea lui Luca Niculescu: „Din punct de vedere politic este irelevant”
economica.net
feminis.ro
h
Creștere alarmantă a cancerului în rândul tinerilor. Șapte tipuri de tumori, tot mai frecvente
h
Andreea Popescu, dezvăluiri despre coșmarul pe care îl trăiește de zece ani: „E ceva rău. Am chemat poliția!”
h
Halle Berry este acuzată de abuz asupra copilului de către fostul ei soţ, Olivier Martinez, care solicită un ordin de restricţie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ