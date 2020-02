Nicușor Dan, susținut de PNL la Primăria Capitalei

Violeta Alexandru a declarat, joi seară, într-o conferinţă de presă, că în şedinţa Biroului Politic al Municipiului Bucureşti din PNL s-a luat decizia, în unanimitate, de a susţine candidatura lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

"În urma acestei decizii luată în unanimitate, mâine în cadrul Biroului Executiv al PNL voi propune conducerii partidului să aprobe această propunere privind susţinerea de la vârful partidului pentru candidatura lui Nicuşor Dan din partea PNL la Primăria Capitalei", a spus Alexandru.

Ea a afirmat că trebuie maximizate şansele de a obţine un scor electoral bun pentru PNL, dar mai ales pentru bucureşteni.

Violeta Alexandru a afirmat că s-a decis susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan pentru că "această candidatură oferă garanţia că vom avea rezultatul dorit la Primăria municipiului Bucureşti şi anume înfrângerea Gabrielei Firea, respectiv coagularea unei echipe profesioniste la nivelul Primăriei Capitalei, care să scoată Bucureştiul din falimentul în care se află şi care să aducă dezvoltarea şi gradul de civilizaţie spre care bucureştenii au tot dreptul să aspire".

Ea a mai spus că împreună cu Nicuşor Dan şi-au luat angajamentul de a scoate Bucureştiul din faliment şi din "starea de mizerie" la care Gabrila Firea l-a dus.

"Certitudinea pe care o avem este că Nicuşor Dan este soluţia câştigătoare, suntem conştienţi şi rezultă şi din analiza făcută că bucureştenii aşteaptă ca forţele de opoziţie să se coalizeze şi nu să propună candidat separat (...) Nicuşor Dan a demonstrat că iubeşte Bucureştiul, că îi ştie problemele, că este consecvent cu mesajele pe care le are, că este om de echipă şi ca atare, din cercetarea sociologică, coroborat cu modul în care înţelege să facă echipă cu noi, sunt convinsă că vom avea un rezultat bun în Capitală (...)", a spus Alexandru, menţionând că toţi liderii măsuraţi în sondaj vor fi alături de Nicuşor Dan.

Violeta Alexandru a mai spus că "Gabriela Firea are de ce se teme în acest moment, are de ce să-i fie frică".

"Suntem la capătul unei guvernări la nivel local catastrofale, suntem practic în incapacitate de plată, vorbesc de Primăria Bucureşti, am avut cartiere întregi care nu au avut căldură în această iarnă şi noroc că am avut o iarnă blândă, traficul este din an în an mai aglomerat (...), poluarea este la cote alarmante, pentru fiecare dintre aceste probleme trebuie să ne armonizăm soluţiile (...)", a afirmat, în aceeaşi conferinţă de presă, Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan este susţinut de PNL pentru Primăria Capitalei, a anunţat joi liderul liberal Ludovic Orban, care a precizat că din cercetarea sociologică a PNL a rezultat că toţi candidaţii PNL au şansa de a câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, nu şi bătălia cu PSD.