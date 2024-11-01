Homepage » Actual

Nicușor Dan: Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare; românii vor guvernare

| 10 iun, 19:24

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut miercuri apel la responsabilitatea partidelor faţă de acest moment, în contextul negocierilor pentru susţinerea Guvernului condus de Eugen Tomac.

 

'De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028 (parlamentare - n.r.). Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să își păstreze calmul și speranța și îi asigur pe partenerii noștri că România își păstrează direcția', a precizat șeful statului, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.
El a amintit că săptămâna trecută l-a desemnat pe Eugen Tomac premier, pentru a forma un nou guvern.
'Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii, că am dat satisfacție lui x față de y sau că n-am dat satisfacție lui x față de y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: unu - să păstrez direcția prooccidentală a României și doi - să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție', a spus Nicușor Dan, referitor la discuțiile politice pentru formarea unui nou executiv.
Președintele a explicat de ce a desemnat un prim-ministru din afara partidelor.
'Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă', a evidențiat Nicușor Dan.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

tomac

Eugen Tomac: Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului

09 iun, 19:35
Citeşte mai departe
Dragoş Pîslaru

Dragoş Pîslaru: Am decis să deschid dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unice

09 iun, 19:51
Citeşte mai departe
Ciucu

Ciucu: Lista miniștrilor propusă de Tomac e cusută cu ață alb-fosforescentă; pare că protejează interesele PSD

09 iun, 19:49
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit: „De la statutul de iubiți la cel de buni prieteni”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Trump amenință Iranul cu noi bombardamente: Vom lovi 'foarte dur' în această seară
h
Factura Pfizer pune presiune pe buget. Alexandru Nazare: „Plătim lunar 2,5 milioane de euro numai cu titlu de dobândă”. Ce variante are România
h
Schimbare majoră la Rabla 2026: Guvernul pune barieră mașinilor din afara Europei și schimbă regulile programului | DOCUMENT
economica.net
feminis.ro
h
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit: „De la statutul de iubiți la cel de buni prieteni”
h
Supraviețuire 'miraculoasă' a unui șerpaș abandonat pe Everest; se solicită o anchetă
h
Madonna a lansat un scurtmetraj în care apar Sabrina Carpenter, Kate Moss și Benedict Cumberbatch
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ