Nicușor Dan: Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare; românii vor guvernare

'De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028 (parlamentare - n.r.). Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să își păstreze calmul și speranța și îi asigur pe partenerii noștri că România își păstrează direcția', a precizat șeful statului, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

El a amintit că săptămâna trecută l-a desemnat pe Eugen Tomac premier, pentru a forma un nou guvern.

'Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii, că am dat satisfacție lui x față de y sau că n-am dat satisfacție lui x față de y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: unu - să păstrez direcția prooccidentală a României și doi - să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție', a spus Nicușor Dan, referitor la discuțiile politice pentru formarea unui nou executiv.

Președintele a explicat de ce a desemnat un prim-ministru din afara partidelor.

'Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă', a evidențiat Nicușor Dan.