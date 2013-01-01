Niculescu: Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice
Premierul Luca Niculescu a subliniat vineri, la începutul ședinței Guvernului, că este nevoie să se intensifice măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice.
'Am avut de curând un caz, sabotajul de la Carfil Brașov, care ne-a arătat cât de reale sunt amenințările la adresa industriei de apărare, a securității statului și a cetățenilor noștri. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Ministerul de Interne pentru faptul că au întărit paza la infrastructurile critice și la o serie de alte obiective, celor de la DICOT și SRI pentru acțiunile întreprinse. Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice', a transmis Niculescu.
El a amintit că a avut o discuție joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, precum și despre intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul estic.
'Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat', a evidențiat prim-ministrul.
DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi bieloruși și un ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm.
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