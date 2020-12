Nicuşor Dan: ”Nicidecum Bucureştiul nu intră în carantină!”

Primarul general, Nicuşor Dan, a vorbit, marţi seară, la Digi 24, despre discuţiile referitoare la carantinarea Capitalei.

”Este una din ipoteze, dar nicidecum Bucureştiul nu intră în carantină. Pentru moment nu se pune această problemă. Am avut în ultimele două zile, am avut în jur de 1.500 de cazuri. E mult. Pe de altă parte, la DSP anchetele epidemiologice sunt la zi si tot la DSP dispoziţiile pentru izolare şi carantinare sunt la zi. Situaţia este sub control. Am extins reţeaua de paturi de ATI însă în acest moment, Bucureştul nu mai are paturi ATI şi suntem nevoiţi să ducem în altă parte. Avem locuri în pregătire, numai că este complicat, trebuie trasă instalaţie de oxigen, trebuie verificare de la ISU”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei a explicat că pentru a fi declarată caranina un anumit indicator trebuie să treacă de un anumit nivel.

”Carantina se impune când un anumit indicator trece de un anumit nivel. Nu suntem acolo. Indicatorul ăsta spune câte persoane sunt infectate într-o localitate. În Bucureşti acest indicator este în jur de 6, nu se impune carantinarea. A fost puţin mai sus, a început să scadă şi acum suntem la 6. Decizia de carantinare este luată de CNSU. Eu sper să nu ajungem acolo. Facem tot ce ţine de noi să nu ajungem acolo pentru că Bucureştiul este un motor economic. Pentru Bucureşti acest indicator a avut o creştere exponenţială, am avut o medie de 200 de cazuri pe zi, în 2 săptămâni a crescut la 400 şi aşa mai departe. A urmat o creştere liniară, a fost o fază de staţionare şi acum a început să crească”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat unde în Bucureşti se răspândeşte cel mai mult virusul SARS CoV-2, primarul general a declarat că nu există un răspuns ştiinţific.

”Nu avem un răspuns ştiinţific, însă din culegerea empirică a datelor avem transportul în comun, transportul în comun interurban şi mai avem la locul de muncă. Pentru că oamenii consideră că văzându-se cu aceeaşi oameni, lasă garda de jos”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele PLUS Bucureşti, consilierul general Vlad Voiculescu, care nu a preluat încă funcţia de viceprimar, apreciază că ar trebui luată în considerare carantinarea municipiului Bucureşti şi a anunţat că va avea o discuţie cu primarul general, Nicuşor Dan, în acest sens. ”Aproape 10.000 de cazuri în ultimele şapte zile, terapiile intensive sunt pline”, afirmă Voiculescu, care adaugă că lucrurile nu par să meargă în direcţia bună.