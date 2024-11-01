Oana Țoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal până în aprilie 2026

'Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licența 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă și securitatea energetică și păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare și are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Știu că sunt mulți angajați și familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu', a scris șefa diplomației române pe platforma X.

Ea explică faptul că benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026 și se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori.

'Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct', adaugă Oana Țoiu.