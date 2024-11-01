Homepage » Actual

Țoiu: România a ales să fie de partea corectă a istoriei și vom continua pe acest drum

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite că România a ales în 2022 să fie de partea corectă a istoriei, susținând Ucraina, dar și că va continua pe acest drum.

 

 

 

O pace 'dictată prin forță nu este pace', ci doar o pauză în fața unei agresiuni care nu se va opri, scrie Țoiu, marți, pe pagina sa de Facebook. Suveranitatea Ucrainei este 'linia roșie' pentru însăși ideea de libertate în Europa, menționează ministrul.
'Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate. Aud însă și vocile celor care, apăsați de vremurile grele, își doresc o pace rapidă, sperând că astfel liniștea se va așeza imediat peste tot. Este și o dorință umană firească să vrem ca suferința să înceteze. Doar că sunt momente când nu este de ajuns să vrem, iar cei care țin cu Rusia nu grăbesc pacea, ci vor un viitor în care un agresor nepedepsit va continua războaiele pe care și le dorește', este de părere Oana Țoiu.
Ministrul adaugă că România are cea mai lungă graniță cu conflictul și că românii au fost 'extraordinari' când au primit familiile care căutau refugiu. Lupta și sacrificiul ucrainenilor contribuie și la siguranța noastră, subliniază Oana Țoiu.
'În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului. Nu era vorba despre protocoale oficiale și tratate bilaterale, ci despre mii de români care și-au deschis casele, au oferit un ceai cald și o îmbrățișare unor semeni care, speriați, căutau o ieșire din calea ororilor. Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve, pentru că istoria ne-a învățat cum arată dorul față de cei care nu se mai întorc', precizează Oana Țoiu.
Ea menționează că a fost prezentă la sediul NATO, alături de artistul Oleksyi Say, unde a fost inaugurată o instalație cu mesajul 'Volya' (libertate, în limba ucraineană), formată din litere recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson.
'Literele au fost recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson, iar urmele războiului sunt exact de la invazia rușilor. Artileria nu a atins doar literele, ci și copii, preoți, soldați. Peste 500 de copii și mii de civili au fost uciși în acest război. Doar că în octombrie 2022 ucrainenii și-au recucerit satul. Rușii au pierdut ce cuceriseră așa cum teritoriul pe care îl ocupă acum, 0,7% din Ucraina, se va întoarce cândva la oamenii care își iubesc țara și o apără cu viața lor. Literele de pe front sunt astăzi instalația pe care am avut onoarea să o inaugurăm alături de artistul Oleksyi Say în sediul NATO', scrie Oana Țoiu.

 

