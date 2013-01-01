'De astăzi PSD preia și pratic rolul de șef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacșu, cu anunț la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide. Miniștrii nu își vor mai negocia prioritățile și alocarea bugetară pentru proiecte, resurse umane, investiții direct cu premierul, ci cu domnul Neacșu, care avizează fiecare proiect, inclusiv al ministerelor conduse de miniștri din afara PSD. El va fi și cel care 'informează premierul'', a scris Țoiu, pe Facebook.

Potrivit Oanei Țoiu, cuvântul 'vice' a rămas în titulatura lui Marian Neacșu 'doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promițând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral'.

'Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor. Românii își vor cere înapoi puterea la vot în 2028, pentru un viitor bun acasă, un viitor la care continuăm să muncim zi de zi, alături de cei care știu că România merită mai mult, mult mai mult decât să fie ținută în urmă sub puterea PSD', a mai transmis Oana Țoiu.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

Potrivit deciziei, 'în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare', Marian Neacșu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere, asigură coordonarea funcțională a 11 ministere și structuri.

De asemenea, Neacșu coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.