Orban îl atacă pe Marcel Vela: ”Nu trebuie să fiți doar cu ochii pe infractori, trebuie să fiți cu altceva pe ei!”

”Dl. ministru Vela, am văzut că ați capturat și ați reușit extrădarea... Aici vreau să vă încurajez și să transmiteți Poliției, Jandarmeriei că trebuie să intensifice lupta împotriva rețelelor infracționale, împotriva clanurilor interlope, fără menajamente, toleranță zero față de infracționalitate.”, a spus premierul Orban, în timp ce Vela a replicat: ”: Am înțeles, domnule prim-ministru, suntem cu ochii pe ei!”

Evident, premierul a continuat atacul: ”Sunteți cu ochii pe ei, dar dacă numai vă uitați la ei, vă dați seama că... Trebuie să fiți cu altceva pe ei...”, a spus el precizând, de asemenea: ”ici ar trebui să asigurați o bună colaborare cu toți factorii instituționali care sunt implicați în acest efort, atât de la cunoașterea efectivă a grupurilor infracționale, cât și colaborarea cu justiția, cu procurorii, cu instanțele, astfel încât să fim extrem de eficienți în orice intervenție. Iar acolo unde sunt șefi de poliție care nu iau măsurile împotriva acestor rețele infracționale trebuie schimbați fără niciun fel de menajamente.”

De unde a pornit acest atac

Ministrul de interne, Marcel Vela, a făcut o adevărată obsesie în ultimul timp pentru expresia „suntem cu ochii pe voi” și inclusiv înainte de ședința de guvern a avut o postare pe Facebook în sensul acesta:

„Nu sunt în campanie, nu sunt în concediu și suntem cu ochii pe toți cei care încalcă legea. De aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, avem grijă să fiți cu toții în siguranță.

P.S. Știu că și voi sunteți cu ochii pe mine și ne susțineți în tot ce facem!” - a scris Marcel Vela.