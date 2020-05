Orban: Pentru 40.000 de persoane fizice şi juridice s-a luat decizia suspendării plăţii ratelor

Orban a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că una dintre măsurile luate în acestă perioadă a fost suspendarea plăţii ratelor la credite până la 31 decembrie.

"Este o măsură care permite atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pe perioada cât este afectată economia să nu trebuiască să plătească ratele, să beneficieze de suspendarea plăţii ratelor, urmând să-şi reeşaloneze după reluarea activităţii sau după ce trec de acest moment dificil în care le sunt afectate veniturile personale, să poate să reia plata ratelor după o eşalonare care să fi negociată cu banca. Şi aici nu am încă datele exacte, datele exacte sunt cunoscute de bănci şi nu sunt, dar este vorba de peste 200.000 de persoane fizice şi juridice care au solicitat suspendarea plăţii ratelor şi după informaţiile pe care le am până la nivelul datei de 30 aprilie aproape 40.000 de persoane fizice şi juridice beneficiau de această măsură, adică se luase decizia de a li se acorda suspendarea ratelor”, a afirmat premierul.

El a menţionat că pentru prima perioadă de plată a şomajului tehnic au fost date sumele necesare pentru peste 570.000 de angajaţi.

"Pentru prima perioadă de plată a şomajului tehnic, am avut în plată peste 570.000 de angajaţi. De asemenea, am instituit o formă de sprijin care nu prea a fost utilizată, o formă de acordare a indemnizaţiei de 75% din salariul mediu către profesioniştii în sensul Codului Civil, care funcţionează prin persoane fizice autorizate, prin intreprinderi individuale, de asemenea către cluburile sportive care practic nu au mai putut să funcţioneze şi pentru această măsură am avut în plată pentru prima perioadă de plată aproape 60.000 de beneficiari”, a explicat Ludovic Orban.

El a mai transmis că numărul companiilor înscrise în IMM Invest a trecut de 50.000.

"Numărul companiilor care au aplicat la programul IMM Invest a depăşit cifra de 50.000. Sigur, nu toate probabil vor beneficia pentru că până la urmă decizia finală de acordarea unui credit este luată de banca pentru care operează întreprinderea care face solicitarea”, a precizat primul ministru.