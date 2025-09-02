Papa Leon salută jurnalismul agențiilor de presă, un ''bastion'' în era inteligenței artificiale

Minds reprezintă un consorțiu format din 26 de agenții de știri din Europa, America, Asia și Oceania, al cărui scop este schimbul de cunoștințe și experiențe privind produsele informaționale, progresele tehnologice și inițiativele comerciale.

Adresându-se participanților, Suveranul Pontif a salutat activitatea 'prețioasă' a agențiilor de presă, descriindu-le drept un 'bastion' în fața 'nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului', într-un moment în care inteligența artificială (AI) sporește proliferarea informațiilor false.

'Lumea are nevoie de informații libere, riguroase și obiective'. 'Datorită muncii voastre răbdătoare și riguroase, puteți constitui un bastion împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, caută să creeze conflicte pentru a conduce prin dezbinare; un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului', a spus Papa.

Potrivit Papei Leon al XIV-lea, născut Robert Francis Prevost - el însuși ținta unor 'deep fake-uri' cu videoclipuri false distribuite pe rețelele sociale în care apare rostind discursuri inventate cu ajutorul AI - 'serviciul prețios' al agențiilor de presă 'trebuie să servească drept antidot la proliferarea informațiilor 'junk''.

'Algoritmii generează conținut și date la o scară și o viteză nemaiîntâlnite până acum. Dar cine îi guvernează?', a întrebat liderul celor 1,4 miliarde de catolici.

Într-un context în care AI contribuie la fragilizarea încrederii opiniei publice în mass-media tradiționale, papa Leon al XIV-lea a făcut apel la vigilență 'pentru ca informațiile și algoritmii care le guvernează astăzi să nu ajungă în mâinile câtorva'.

'Este un paradox faptul că, în era comunicării, agențiile de știri și media trec printr-o perioadă de criză. În mod similar, cei care consumă informații sunt, de asemenea, în criză, confundând adesea falsul cu adevărul și autenticul cu artificialul. Cu toate acestea, nimeni nu poate spune astăzi: 'Nu am știut'. De aceea, doresc să vă încurajez în munca dumneavoastră importantă și să vă recomand oportunități de colaborare, care vă permit să reflectați împreună', a remarcat liderul Bisericii Catolice.

Papa, în vârstă de 70 de ani, și-a reiterat, de asemenea, apelul - făcut la scurt timp după alegerea sa din mai - la eliberarea jurnaliștilor 'persecutați pe nedrept și închiși pentru că au încercat să-și exercite meseria de reporter'. 'A fi jurnalist nu poate fi niciodată o infracțiune, ci un drept de a fi protejat', a declarat el, aducând un omagiu reporterilor uciși în misiune, 'victime ale ideologiei războiului'.

'În fiecare zi, există reporteri care își pun viața în pericol pentru a informa oamenii despre ceea ce se întâmplă cu adevărat. În vremuri ca ale noastre, marcate de conflicte ample și violente, mulți au murit în timp ce își îndeplineau îndatoririle. Sunt victime ale războiului și ale ideologiei războiului, care încearcă să împiedice jurnaliștii să fie acolo. Nu trebuie să îi uităm! Dacă astăzi știm ce se întâmplă în Gaza, în Ucraina și în orice alt teritoriu însângerat de bombe, în mare parte le datorăm acest lucru lor. Aceste relatări extraordinare de la fața locului sunt punctul culminant al eforturilor zilnice ale nenumăraților oameni care lucrează pentru a se asigura că informațiile nu sunt manipulate în scopuri care sunt contrare adevărului și demnității umane', a continuat papa.

'Accesul liber la informații este un pilon care susține edificiul societăților noastre și, din acest motiv, suntem chemați să îl apărăm și să îl garantăm', a conchis Papa Leon.

De la alegerea sa, în mai, succesorul papei Francisc a atras atenția în repetate rânduri asupra 'provocărilor' reprezentate de dezvoltarea AI. Considerând-o un instrument și nu un scop, el a solicitat cadre juridice centrate pe demnitatea umană.