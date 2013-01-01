Partidul DREPT îi cere lui Ciolacu să demisioneze din toate funcțiile: A lăsat în urmă un deficit uriaș

Formațiunea invocă date de la Institutul Național de Statistică, potrivit cărora salariul mediu net al românilor a ajuns sub cel al bulgarilor în trimestrul al doilea din 2026: aproximativ 1.109 euro în România, față de 1.120 de euro în Bulgaria.

''Deși salariul mediu brut din România este cu aproximativ 400 de euro mai mare, angajații români rămân cu mai puțini bani după taxe. Partidul DREPT îi cere lui Marcel Ciolacu să demisioneze din toate funcțiile publice și politice, pentru responsabilitatea sa în deteriorarea finanțelor publice și scăderea nivelului de trai al românilor. Bulgaria a menținut o fiscalitate mai redusă asupra muncii și deficite bugetare considerabil mai mici. România a înregistrat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, de 7,8% din PIB în 2025, față de 4% în Bulgaria'', se arată într-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.

Partidul DREPT îi atribuie lui Marcel Ciolacu responsabilitatea politică pentru ''dezechilibrele'' bugetare acumulate în timpul guvernării sale și pentru consecințele acestora asupra populației.

''Marcel Ciolacu a lăsat în urmă un deficit uriaș, iar românii plătesc acum factura. Bulgaria a ținut deficitul sub control și a păstrat taxele pe muncă mai mici. În România, salariile sunt înghițite de taxe și inflație. Ciolacu a condus Guvernul care a adâncit dezechilibrul bugetar și trebuie să răspundă politic. Îi cerem demisia din toate funcțiile publice și politice'', declară președintele Partidului DREPT, Vlad Gheorghe.

Liderilor PSD li se reproșează și faptul că, în timp ce populația ''suportă presiunea taxelor și a scumpirilor'', ei continuă să afișeze ''luxul și privilegiile puterii''.

Partidul DREPT amintește că Vlad Gheorghe a anunțat depunerea unei plângeri penale la Parchetul General împotriva lui Marcel Ciolacu, în iulie 2025, în legătură cu prezentarea datelor privind economia și deficitul bugetar.