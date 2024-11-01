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Pauliuc, apel la liberali: Să fim uniți, echilibrați și responsabili; Veștea - profilul de care România are nevoie

| 15 iun, 20:01

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a declarat luni că Adrian Veștea este un om care a trecut prin toate treptele administrației, cu 'exact profilul de care România are nevoie în acest moment', ea lansând un apel la liberali să fie uniți, echilibrați și responsabili.

 

'Un liberal a fost desemnat să formeze Guvernul României. Nu orice liberal, ci prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea, un politician categoric pro-occidental, un om care a trecut prin toate treptele administrației - primar, președinte de consiliu județean, ministru - și care a livrat, de fiecare dată, rezultate. Exact profilul de care România are nevoie în acest moment', a scris Pauliuc pe Facebook.
Ea a susținut că, pentru PNL, acesta trebuie să fie un moment de responsabilitate.
'Noi, în partid, am avut dezbateri. Au existat opinii diferite despre drumul corect - și este firesc să se întâmple asta într-un partid viu și democratic. Dar o dezbatere onestă nu trebuie să producă rupturi, ci trebuie să genereze soluții. Astăzi, datoria noastră, a tuturor, este să ne așezăm la aceeași masă: și cei care au condus partidul în aceste luni grele, și cei care au cerut ca partidul să rămână la guvernare fără să își compromită valorile', a adăugat Pauliuc.
Potrivit acesteia, a susține un premier liberal și a participa la guvernare într-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă ca liberalii să renunțe la ceea ce sunt.
'Înseamnă să ne apărăm valorile acolo unde contează cu adevărat - la masa unde se iau deciziile pentru România. De aceea, fac un apel la colegii mei liberali: să fim uniți, echilibrați și responsabili. Să nu lăsăm orgoliile să decidă în locul interesului național. PNL este mai puternic împreună - și împreună mergem mai departe, alături de premierul desemnat', a adăugat Pauliuc.
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, la ora 17:00, pentru a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liberalii au decis să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD.

 

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